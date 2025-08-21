Η «μάχη» της σημαίας στην Αγγλία 

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Μια νέα, οργανωμένη εκστρατεία για την ανάρτηση της αγγλικής σημαίας σε πόλεις και χωριά σε ολόκληρη τη χώρα, έχει πυροδοτήσει έντονη αντιπαράθεση το τελευταίο διάστημα. Ενώ οι διοργανωτές της επιμένουν ότι πρόκειται για μια καθαρά πατριωτική κίνηση, οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκφράζουν φόβους ότι, εν μέσω ενός κλίματος αντιμεταναστευτικών διαδηλώσεων και αυξανόμενης ακροδεξιάς δραστηριότητας, η πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να αποδειχθεί διχαστική και επικίνδυνη.

«Αυτό ΔΕΝ είναι ρατσιστικό, ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα είναι», αναγράφεται στη σελίδα συγκέντρωσης δωρεών μιας ομάδας που αυτοαποκαλείται «Wythall Flaggers». Μέχρι το απόγευμα της Τρίτης, η ομάδα είχε συγκεντρώσει πάνω από 2.000 λίρες, κυρίως από μικρές δωρεές των 5 και 10 λιρών. «Έχουμε μέλη της κοινότητας όλων των εθνοτήτων και θρησκειών που περνούν και επαινούν αυτό που κάνουμε, οπότε παρακαλώ μην το αποκαλείτε ρατσιστικό».

Σκοπός, σύμφωνα με τον διαχειριστή της σελίδας, είναι η χρήση των χρημάτων για «να ντύσουμε την τοπική κοινότητα με αγγλικές σημαίες, γιατί εδώ είναι το σπίτι μας και πρέπει να είμαστε πατριώτες και περήφανοι... Χρειαζόμαστε βοήθεια για να καλύψουμε κάθε δρόμο στο Wythall με τον όμορφο σταυρό του Αγίου Γεωργίου».

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι στο χωριό αυτό του Worcestershire, νότια του Μπέρμιγχαμ. Υλικό που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτή την εβδομάδα φέρεται να δείχνει ένα ηλικιωμένο ζευγάρι να χρησιμοποιεί μια σκάλα για να αφαιρέσει την αγγλική σημαία από μια κολόνα φωτισμού στο χωριό. Όπως αναφέρει ο Guardian, ένα σχόλιο στα social media τους χαρακτήριζε «προδότες».

Η κεντρική οργάνωση της κίνησης φαίνεται να γίνεται μέσω της σελίδας στο Facebook «Operation Raise the Colours» (Επιχείρηση Ύψωσε τα Χρώματα), η οποία προτρέπει τα μέλη της να αναρτούν εικόνες με τις σημαίες των τεσσάρων βρετανικών εθνών «να υψώνονται στις σπουδαίες πόλεις μας». Χρήστες από το Walsall, το Coventry και το Redditch έχουν δημοσιεύσει φωτογραφίες με σημαίες σε κολόνες φωτισμού, ζωγραφισμένες σε μικρούς κυκλικούς κόμβους και στοιβαγμένες, έτοιμες για ανάρτηση.

Ωστόσο, ακτιβιστές κατά του ρατσισμού εκφράζουν την ανησυχία τους για τα κίνητρα και τη χρονική στιγμή της κίνησης. «Ανησυχούμε ότι η συζήτηση γύρω από την αγγλική σημαία και τον πατριωτισμό παρέχει κάλυψη στον ρατσισμό που υποκινείται από την ακροδεξιά και -ντροπιαστικά- από πολιτικούς όλων των αποχρώσεων», δήλωσε ο Lewis Nielsen, από την οργάνωση Stand Up to Racism. «Πιστεύουμε ότι η κίνηση είναι αρκετά επικίνδυνη και έρχεται σε ένα σημείο καμπής όπου η ακροδεξιά προσπαθεί να ισχυροποιηθεί».

Η δράση, που φαίνεται να ξεκίνησε τον περασμένο μήνα στα προάστια του Μπέρμιγχαμ Weoley Castle και Northfield, έχει πλέον εξαπλωθεί. Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε όταν το δημοτικό συμβούλιο της πόλης δήλωσε ότι θα αφαιρέσει πανό και σημαίες από τις κολόνες φωτισμού στο πλαίσιο ενός σχεδίου αναβάθμισης σε φωτισμό LED. Σε πολλές γειτονιές, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ισχυρίζονταν ότι «πατριώτες» τοποθετούσαν νέες σημαίες αμέσως μόλις οι υπάλληλοι του δήμου τις αφαιρούσαν.

Το συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ διευκρίνισε ότι δεν έχει πολιτική αφαίρεσης σημαιών, δηλώνοντας ότι «με περηφάνια» υψώνει τη βρετανική σημαία έξω από το δημαρχείο κάθε μέρα. «Όσον αφορά τα αντικείμενα που είναι προσαρτημένα σε κολόνες φωτισμού, είναι συνήθης διαδικασία του συμβουλίου να αφαιρούνται σε τακτική βάση. Όπως συνέβαινε πάντα, οι πολίτες είναι ελεύθεροι να αναρτούν σημαίες από τα σπίτια ή τους κήπους τους, αλλά ζητάμε να μην τις προσαρτούν στον αστικό εξοπλισμό», τονίζει το δημαρχείο επικαλούμενο λόγους ασφαλείας.

Η διαμάχη εντάθηκε περαιτέρω όταν ο δήμος του Tower Hamlets στο Λονδίνο, ο οποίος έχει αποτελέσει σημείο ανάφλεξης για αντιμεταναστευτικές διαδηλώσεις, επιβεβαίωσε αυτή την εβδομάδα ότι αφαιρεί τις σημαίες του Αγίου Γεωργίου από τις κολόνες φωτισμού. Σε αντίθετο κλίμα, 12 δημοτικά συμβούλια που ελέγχονται από το κόμμα Reform, δεσμεύτηκαν από κοινού τη Δευτέρα ότι δεν θα κατεβάσουν βρετανικές ή αγγλικές σημαίες, αποκαλώντας τες «σύμβολα ενότητας και συμπερίληψης».

Ερωτηθείς για το ζήτημα, ο επίσημος εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός είναι «πατριώτης» και πιστεύει ότι οι πολίτες πρέπει να υψώνουν τη βρετανική και την αγγλική σημαία, διευκρινίζοντας αργότερα ότι δεν ήταν ενήμερος για τα συγκεκριμένα γεγονότα στο Μπέρμιγχαμ ή το Tower Hamlets.

Εν τω μεταξύ, η «Operation Raise the Colours» έχει φιλοδοξίες να εξαπλωθεί ακόμη περισσότερο. «Πάνω από 800 άτομα σε λιγότερο από 40 ώρες είναι εντυπωσιακό και δείχνει το πάθος του κόσμου για αυτό», δημοσίευσε ένας διαχειριστής της ομάδας την Τρίτη.

Πηγή: skai.gr

