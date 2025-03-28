ΗΠΑ: Ο ΕΤ ο Εξωγήινος πωλείται σε δημοπρασία

Ένα αυθεντικό μοντέλο του «ΕΤ του Εξωγήινου», που χρησιμοποιήθηκε στην ομώνυμη ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ πριν από 43 χρόνια, θα πωληθεί σε δημοπρασία από τον οίκο Sotheby’s.

Η κούκλα προέρχεται από την προσωπική συλλογή του Ιταλού καλλιτέχνη, εξειδικευμένου στα ειδικά εφέ, Κάρλο Ραμπάλντι, ο οποίος έχει κερδίσει τρία Όσκαρ για τη δουλειά του: για το «Dune» του Ντέιβιντ Λιντς, τις «Στενές επαφές τρίτου τύπου» του Σπίλμπεργκ και τον «Κινγκ Κονγκ» του 1976, του Τζον Γκουίλερμιν.

Το μοντέλο, ύψους περίπου ενός μέτρου, είναι ένα από τα τρία που χρησιμοποίησε ο Σπίλμπεργκ στην ταινία που προβλήθηκε στους κινηματογράφους το 1982. Εκτιμάται ότι θα πωληθεί έναντι 600.000-900.000 δολαρίων.

Η κούκλα «ενσαρκώνει την τέχνη μιας περασμένης εποχής, πριν επιβληθούν τα ειδικά εφέ μέσω υπολογιστή. Είναι ένα νοσταλγικό κομμάτι, σύμβολο της ιστορίας του Χόλιγουντ», εξήγησε η εκπρόσωπος του Sotheby’s, Κασάντρα Χάτον.

Μια αρθρωτή κούκλα που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία πωλήθηκε σε δημοπρασία τον Δεκέμβριο του 2022 έναντι 2,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Μια μακέτα του «ΕΤ» πουλήθηκε επίσης έναντι 125.000 δολαρίων.

Ο Κάρλο Ραμπάλντι είχε σχεδιάσει πολλούς κορμούς και κεφάλια του μικρόσωμου εξωγήινου. Ο «πρωταγωνιστής» της ταινίας μπορούσε να κάνει 150 διαφορετικές κινήσεις, όπως να τεντώνει τον λαιμό του ή να συνοφρυώνεται.

Στη δημοπρασία θα προταθούν και άλλα αντικείμενα της συλλογής του Ραμπάλντι, όπως δύο αμμοσκώληκες που είχαν χρησιμοποιηθεί στην ταινία «Dune» του Ντέιβιντ Λιντς.

Η διαδικτυακή δημοπρασία θα ολοκληρωθεί στις 3 Απριλίου.



Πηγή: skai.gr

