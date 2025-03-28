Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επενδύει 1,3 δισ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διαθέσει 1,3 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών που είναι στρατηγικά σημαντικές για το μέλλον της Ευρώπης και την τεχνολογική της κυριαρχία, μέσω του προγράμματος εργασίας του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» (πρόγραμμα εργασίας DIGITAL) για την περίοδο 2025-2027 που εγκρίθηκε σήμερα.

Το πρόγραμμα εργασίας εστιάζει στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και στη χρήση της από τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, στο υπολογιστικό νέφος και τα δεδομένα, στην κυβερνοανθεκτικότητα και στις ψηφιακές δεξιότητες.

Ειδικότερα, οι βασικές προτεραιότητες του προγράμματος εργασίας DIGITAL είναι η βελτίωση της διαθεσιμότητας της παραγωγικής ΤΝ σε βασικούς τομείς, όπως η υγεία· η στήριξη των ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας (EDIH), ώστε οι εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε τεχνική εμπειρογνωμοσύνη και ευκαιρίες να δοκιμάζουν τεχνολογίες· η σύσταση της πρωτοβουλίας «Προορισμός: Γη» για τη διαχείριση των κινδύνων για το κλίμα και τις καταστροφές· η βελτίωση της κυβερνοανθεκτικότητας· η ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) να καλλιεργούν και να προσελκύουν ανθρώπους με προσόντα· η προαγωγή της δομής του πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας της ΕΕ, καθώς και η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού των δημόσιων υπηρεσιών.

Η Χένα Βίρκουνεν, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, δήλωσε σχετικά: «Αφετηρία της ευρωπαϊκής τεχνολογικής κυριαρχίας είναι η επένδυση σε προηγμένες τεχνολογίες και η δυνατότητα των πολιτών να βελτιώνουν τις ψηφιακές τους ικανότητες. Με τις ευκαιρίες που παρέχει το πρόγραμμα “Ψηφιακή Ευρώπη”, διασφαλίζουμε ότι οι νέες τεχνολογίες —και μαζί τους οι νέες δυνατότητες— γίνονται προσιτές στους ευρωπαίους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις.»

Το DIGITAL είναι το πρώτο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της ΕΕ που εστιάζει εξ ολοκλήρου στην προώθηση της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις και τους πολίτες. Με προϋπολογισμό ύψους 8,1 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2021-2027, διαμορφώνει ήδη τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας της Ευρώπης.

Kορίνα Γεωργίου

