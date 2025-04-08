Ο πρίγκιπας Χάρι εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά σήμερα Τρίτη (8/4) στο Εφετείο του Λονδίνου, διεκδικώντας την αποκατάσταση της κρατικής του φρουράς.

Σύμφωνα με το BBC, ο Δούκας του Σάσεξ, που έχασε τη χρηματοδοτούμενη από το κράτος ασφάλεια το 2020 μετά την αποχώρησή του από τα βασιλικά καθήκοντα και τη μετεγκατάστασή του στις ΗΠΑ, επιχειρεί τώρα να ανατρέψει την απόφαση που έκρινε την απώλεια της προστασίας ως νόμιμη.

Παρά τις προηγούμενες δικαστικές ήττες, όπως την άρνηση του κράτους να του επιτραπεί να πληρώνει ο ίδιος για την αστυνομική φύλαξή του στο ΗΒ, ο Χάρι επιμένει ότι απειλείται η ασφάλειά του, όπως και της συζύγου του Μέγκαν, λόγω της δημόσιας στοχοποίησης και των μέσων ενημέρωσης.

Το 2023, ο Πρίγκιπας πέτυχε μια σημαντική δικαστική νίκη όταν το δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε «εκτεταμένη και συστηματική» παραβίαση της ιδιωτικότητάς του μέσω τηλεφωνικών υποκλοπών από ταμπλόιντ. Επιπλέον, το 2024 οι βρετανικές εφημερίδες του Μέρντοκ προχώρησαν σε επίσημη συγγνώμη και αποζημίωση για παραβιάσεις της ιδιωτικότητας.

Ωστόσο, σε αυτή τη νέα νομική μάχη, το διακύβευμα είναι διαφορετικό: το δικαίωμά του να προστατεύεται κρατικά όταν επιστρέφει στη γενέτειρά του. Αν και το κράτος του προσφέρει «εξατομικευμένη» ασφάλεια κατά περίπτωση, ο ίδιος θεωρεί αυτό το καθεστώς ανεπαρκές και αδικαιολόγητο.

Η παρουσία του στο Εφετείο σήμερα υπογραμμίζει πόσο κρίσιμη θεωρεί αυτή τη νομική μάχη και ίσως και τη θέση του στη βρετανική κοινωνία.

Πηγή: skai.gr

