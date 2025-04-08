Κρεμλίνο: Στηρίζουμε τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα

Η Ρωσία υποστηρίζει τόσο τις άμεσες όσο και τις έμμεσες συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, καθώς θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε αποκλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των δύο πλευρών, τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Έχουμε επανειλημμένα πει ότι η Μόσχα τάσσεται υπέρ μια πολιτικής και διπλωματικής διευθέτησης», τόνισε ο Πεσκόφ σε τηλεφωνική επικοινωνία με δημοσιογράφους.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως οι δύο χώρες πρόκειται να πραγματοποιήσουν συνομιλίες στο Ομάν στις 12 Απριλίου.

Σημειώνεται πως η Ρωσία και το Ιράν έχουν εμβαθύνει τους διπλωματικούς και στρατιωτικούς δεσμούς τους από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, ενώ η Μόσχα είχε προσφερθεί να βοηθήσει στην έναρξη των συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Παράλληλα, ο Πεσκόφ ανέφερε ότι «είναι πολύ δύσκολο να φανταστεί κανείς την έναρξη διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες για μια νέα συνθήκη μείωσης των πυρηνικών όπλων, δεδομένου ότι η αμοιβαία εμπιστοσύνη με την Ουάσινγκτον δεν έχει ακόμη αποκατασταθεί πλήρως».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τις προοπτικές αντικατάστασης της συνθήκης New START, η οποία λήγει τον Φεβρουάριο του 2026.

Η συνθήκη αυτή περιορίζει τον αριθμό των στρατηγικών πυρηνικών κεφαλών που μπορούν να αναπτύξουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία, καθώς και την ανάπτυξη χερσαίων και υποβρυχίων πυραύλων και βομβαρδιστικών για την εκτόξευσή τους.

