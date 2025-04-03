Ο διάσημος ηθοποιός Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ (Jean-Claude Van Damme) κατηγορείται στη Ρουμανία ότι έκανε σεξ με γυναίκες, ενώ γνώριζε ότι είχαν πέσει θύματα εμπορίας.

Ο σταθμός Antena 3 ανέφερε την Τετάρτη ότι κατατέθηκε ποινική μήνυση στη Ρουμανική Διεύθυνση Διερεύνησης Οργανωμένου Εγκλήματος και Τρομοκρατίας (DIICOT), σύμφωνα με την οποία ο 64χρονος σήμερα και παντρεμένος ηθοποιός, είχε σεξουαλικές σχέσεις με 5 γυναίκες, οι οποίες διακινήθηκαν από εγκληματική οργάνωση που πιστεύεται ότι διευθύνεται από τον Ρουμάνο επιχειρηματία Morel Boaale.

Οι γυναίκες φέρεται να παρουσιάστηκαν στον Βαν Νταμ «δώρο» και οι υποτιθέμενες πράξεις έγιναν στις Κάννες, σε χρόνο που δεν προσδιορίζεται, σε μια εκδήλωση που οργάνωσε ο ίδιος ο ηθοποιός.

Jean-Claude Van Damme has been accused of sleeping with women he knew were sex trafficked, according to the Romanian Directorate for Investigating Organized Crime. https://t.co/dNYn4jkwrK — New York Magazine (@NYMag) April 3, 2025

Σύμφωνα με τον δικηγόρο ενός από τα φερόμενα θύματα, «κάποια στιγμή στις Κάννες, σε μια εκδήλωση που διοργάνωσε ο Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ, αρκετοί Ρουμάνοι που ερευνώνται επί του παρόντος για τη σύσταση εγκληματικής ομάδας και μαστροπείας, προσέφεραν στον ηθοποιό πέντε Ρουμάνες – φωτομοντέλα στη Ρουμανία – για να έχει σεξουαλικές σχέσεις μαζί τους».

Οι γυναίκες «ήταν σε ευάλωτη κατάσταση» δήλωσε ο Adrian Cuculis, με την υποψία ότι έγιναν αντικείμενο εκμετάλλευσης κατά την έννοια του άρθρου 182 του Ποινικού Κώδικα».

«Από τις καταθέσεις των μαρτύρων, είναι πολύ σαφές ότι ο Ζαν-Κλοντ Βαν Νταμ γνώριζε ότι αυτές οι γυναίκες ήταν αντικείμενο εκμετάλλευσης» είπε χαρακτηριστικά.

Δεδομένου ότι οι καταγγελόμενες πράξεις έλαβαν χώρα στις Κάννες, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Γαλλίας πρέπει τώρα να εγκρίνει την έναρξη ποινικής διαδικασίας.

Πηγή: skai.gr

