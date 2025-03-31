CNBC: Αυτές είναι οι «Βρόμικες 15» χώρες που θα μπορούσαν να πληγούν περισσότερο από τους δασμούς του Τραμπ

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να θέσει σε ισχύ την ερχόμενη Τετάρτη 2 Απριλίου τους περιβόητους ανταποδοτικούς δασμούς.Και ενώ οι σημαντικές λεπτομέρειες για αυτούς καλύπτονται από ένα πέπλο μυστηρίου καθώς κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς έχει σχεδιάσει ο Αμερικανός πρόεδρος για να «χτυπήσει» τους εμπορικούς εταίρους, που θεωρεί ότι εξαπατούν επί χρόνια τις ΗΠΑ, το σίγουρο είναι ότι ορισμένοι πρόκειται να νιώσουν πολύ περισσότερο πόνο από κάποιους άλλους.

Μάλιστα, ο Τραμπ έχει ονομάσει την συγκεκριμένη ημέρα ως «Ημέρα Απελευθέρωσης». Όμως το σχέδιό του αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη αβεβαιότητα καθώς πολλά από τα βασικά στοιχεία, όπως ποιες χώρες ακριβώς θα επηρεαστούν, ο τρόπος υπολογισμού των δασμών για κάθε χώρα και ποιες θα πληγούν περισσότερο, παραμένουν ασαφή.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, σε μια συνέντευξη στο Fox Business στις 18 Μαρτίου, τις χαρακτήρισε «Βρόμικες 15» χώρες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μεγάλο μέρος των αμερικανικών εισαγωγών. Αναφερόταν σε εκείνες δηλαδή που έχουν πλεονάσματα στο εμπορικό ισοζύγιό τους με τις ΗΠΑ και που αποτελούν περίπου το 15% του συνόλου. Αλλά και πάλι, ο Μπέσεντ δεν κατονόμασε ποιες εννοεί.

Ο Κέβιν Χάσετ, διευθυντής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου του Τραμπ, δήλωσε σε μεταγενέστερη συνέντευξη στο CNBC ότι η κυβέρνηση εξετάζει 10 έως 15 χώρες που ευθύνονται για το «εμπορικό έλλειμμα τρισεκατομμυρίων δολαρίων» της Αμερικής. Επίσης όμως δεν κατονόμασε ποιες χώρες εννοεί.

Στοιχεία από το Υπουργείο Εμπορίου δείχνουν ότι το 2024, οι ΗΠΑ είχαν το υψηλότερο έλλειμμα εμπορικών συναλλαγών με την Κίνα, ακολουθούμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Μεξικό, το Βιετνάμ, την Ιρλανδία, τη Γερμανία, την Ταϊβάν, την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, τον Καναδά, την Ινδία, την Ταϊλάνδη, την Ιταλία, την Ελβετία, τη Μαλαισία, την Ινδονησία, τη Γαλλία, την Αυστρία και τη Σουηδία.

Το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των Ηνωμένων Πολιτειών, απαριθμεί 21 χώρες για τις οποίες «ενδιαφέρεται ιδιαίτερα». Αυτές περιλαμβάνουν πολλές από τις G20, καθώς και άλλες «οικονομίες που έχουν τα μεγαλύτερα ελλείμματα σε εμπορικά προϊόντα με τις Ηνωμένες Πολιτείες», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Είναι: Αργεντινή, Αυστραλία, Βραζιλία, Καναδάς, Κίνα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ινδία, Ινδονησία, Ιαπωνία, Κορέα, Μαλαισία, Μεξικό, Ρωσία, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική, Ελβετία, Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο και Βιετνάμ.

Ο Τραμπ θόλωσε όμως ακόμη περισσότερο τα νερά την Κυριακή για το ποιες χώρες θα βρεθούν στο επίκεντρο, όταν απέρριψε την ιδέα ότι μόλις 10 ή 15 χώρες θα αντιμετωπίσουν αμοιβαίους δασμούς την Τετάρτη.

Οι επικείμενοι δασμοί θα έρθουν πάνω από μια σειρά άλλων που έχει ήδη ανακοινώσει ο Τραμπ, συμπεριλαμβανομένων των δασμών στην Κίνα, των δασμών σε καναδικά και μεξικανικά προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με την υφιστάμενη τριμερή εμπορική συμφωνία, δασμούς στο χάλυβα και το αλουμινίου και, πιο πρόσφατα τους δασμούς σε ξένα αυτοκίνητα και εισαγωγές βασικών ανταλλακτικών.

