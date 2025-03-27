Το ΔΝΤ λέει ότι η αμερικανική οικονομία επιβραδύνεται αλλά δεν προβλέπει ύφεση

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βλέπει την οικονομία των ΗΠΑ να... χαμηλώνει ταχύτητα φέτος, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ προωθεί τους επιθετικούς δασμούς. Ωστόσο, δεν βλέπει την πιθανότητα μίας ύφεσης στο βάθος.

«Έχουν ανακοινωθεί μεγάλες αλλαγές πολιτικής και τα εισερχόμενα στοιχεία σηματοδοτούν επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας από τον πολύ ισχυρό ρυθμό του 2024», δήλωσε την Πέμπτη σε συνέντευξη Τύπου η εκπρόσωπος του ΔΝΤ Τζούλι Κόζακ.

Ο Τραμπ έχει εξαπολύσει ένα κύμα απειλών για δασμούς, με ορισμένους να έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ για τους κορυφαίους εμπορικούς εταίρους όπως τον Καναδά, το Μεξικό και την Κίνα, και περισσότερες αναμένονται στις 2 Απριλίου. Η κυβέρνησή του έχει επίσης στοχεύσει τομείς όπως τα αυτοκίνητα και τα βιομηχανικά μέταλλα, με στόχο την ενίσχυση της αμερικανικής μεταποίησης και απασχόλησης.

Τα αναθεωρημένα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη έδειξαν ότι η οικονομία αναπτύχθηκε το τέταρτο τρίμηνο με ρυθμό 2,4%, ταχύτερα από ό,τι είχε προηγουμένως εκτιμηθεί.

Οι προσδοκίες των Αμερικανών για τα οικονομικά τους έπεσαν σε ιστορικό χαμηλό στις αρχές Μαρτίου, καθώς αναμένουν υψηλότερες τιμές στο μέλλον λόγω των δασμών.

«Βρισκόμαστε στη διαδικασία αξιολόγησης του αντίκτυπου όλων αυτών των ανακοινώσεων» στα τιμολόγια και θα τα συμπεριλάβουμε στην ενημέρωση του World Economic Outlook που θα κυκλοφορήσει τον Απρίλιο, είπε η Kozack. Πρόσθεσε ότι το ταμείο θα προχωρήσει σε μια ανάλυση για το πώς οι κινήσεις θα επηρεάσουν χώρες και περιοχές, επαναλαμβάνοντας ότι ο Καναδάς και το Μεξικό πιθανότατα θα δουν «σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις» εάν διατηρηθούν οι δασμοί.

Το ΔΝΤ τον Ιανουάριο προέβλεψε ανάπτυξη για τις ΗΠΑ στο 2,7% φέτος ενώ το 2024 η ανάπτυξη ήταν 2,8%. Οι νέες εκτιμήσεις αναμένεται να δημοσιευτούν στις 22 Απριλίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.