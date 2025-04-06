Στο συνέδριο της Λέγκα, το οποίο πραγματοποιείται στην Φλωρεντία, παρενέβη μέσω βιντεοσύνδεσης, η Μαρίν Λέπεν, την ώρα που η άκρα δεξιά οργανώνει σήμερα το απόγευμα στο Παρίσι συγκέντρωση υποστήριξης προς την επικεφαλής της.

Η Λεπέν αναφέρθηκε στην πρόσφατη καταδίκη της στη Γαλλία, η οποία προβλέπει στέρηση των πολιτικών της δικαιωμάτων και μάλιστα συνέκρινε τον «αγώνα» της και της παράταξής της με τους αγώνες του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ.

«Η βία αυτής της καταδίκης βασίζεται σε μια παραβίαση, επειδή εμείς κατακρίναμε τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Κατά συνέπεια, εμείς κάναμε χρήση της κυριαρχίας μας και του δικαιώματος στην αυτοδιάθεση. Ο αγώνας μας, όμως, θα είναι ειρηνικός και δημοκρατικός, και το παράδειγμα μας προσφέρεται από τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ» είπε χαρακτηριστικά.

Η βαριά καταδίκη σε πρώτο βαθμό της Λεπέν και το σοβαρό ενδεχόμενο να μην είναι σε θέση να είναι υποψήφια στις προεδρικές εκλογές του 2027 - καθώς το δικαστήριο της στέρησε το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για πέντε χρόνια - έχουν οξύνει την ένταση στη Γαλλία.

Το εφετείο του Παρισιού πρέπει να αποφασίσει ως το καλοκαίρι του 2026 για την τύχη της Λεπέν, τρεις φορές υποψήφια στις προεδρικές εκλογές, που θεωρείται φαβορί για το 2027.

Πηγή: skai.gr

