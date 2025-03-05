Οι αρχές της Ιορδανίας μετέφεραν χθες Τρίτη στο έδαφος του χασεμιτικού βασιλείου από τη Λωρίδα της Γάζας, μια πρώτη ομάδα παιδιών που χρειάζονται ιατρικές φροντίδες, όπως προέβλεπε σχέδιο που παρουσίασε ο μονάρχης Αμπντάλα Β΄ στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον περασμένο μήνα.

Οπτικό υλικό που μεταδόθηκε από ιορδανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο εικονίζει ελικόπτερα της πολεμικής αεροπορίας της χώρας να φθάνουν σε στρατιωτικό ελικόπτερο στο Αμάν, μεταφέροντας τέσσερα τραυματισμένα παιδιά και μέλη των οικογενειών τους.

Ανάμεσά τους ήταν δυο ακρωτηριασμένα παιδιά, που διακομίστηκαν σε νοσοκομείο αμέσως μετά την άφιξή τους.

Ο ιορδανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Μοχάμαντ Μαμάνι επιβεβαίωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου πως η πρώτη ομάδα παιδιών από τη Λωρίδα της Γάζας άρχισε να φθάνει στη χώρα.

Διευκρίνισε πως πρόκειται για την έναρξη «της υλοποίησης της πρωτοβουλίας για την οποία μίλησε ο βασιλιάς στην Ουάσιγκτον».

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο, ο ιορδανός μονάρχης Αμπντάλα Β΄ είπε στον κ. Τραμπ ότι το χασεμιτικό βασίλειο σχεδίαζε να «υποδεχθεί 2.000 παιδιά» από τη Γάζα που πάσχουν «από καρκίνο» ή είναι «σοβαρά άρρωστα».

Παράλληλα επίσης χθες εκπρόσωπος του ιορδανικού στρατού ενημέρωσε πως 29 παιδιά, συνοδευόμενα από 44 ενηλίκους, έφθασαν στην Ιορδανία διά χερσαίων οδών.

Ο Άχμεντ Σεχάντα, 13 ετών, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως περίμενε ανυπόμονα την ευκαιρία να «ξαναρχίσει τη ζωή του» μετά τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ο έφηβος —ο πατέρας και άλλοι συγγενείς του σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου— εξήγησε πως είχε πάει να βρει νερό όταν «ελικόπτερο πέταξε αντικείμενο» που εξερράγη «πάνω του», με αποτέλεσμα να χάσει το ένα χέρι.

Συμπλήρωσε πως πάει στην Ιορδανία για του τοποθετηθεί πρόθεμα, τεχνητό χέρι.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας είχε έναυσμα την έφοδο της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 1.218 ανθρώπους στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Οι ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 48.405 ανθρώπους στη Λωρίδα της Γάζας, στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

