Ο στρατός του Ισραήλ επεκτείνει την επίθεσή του στην Τζενίν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι τρεις Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στο πλαίσιο επέκτασης της επίθεσής του στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, που πλέον διανύει την 44η ημέρα της, σε νέους τομείς της πόλης Τζενίν.

Ο στρατός άρχισε την 21η Ιανουαρίου επιχείρηση εναντίον παλαιστινιακών ένοπλων οργανώσεων στη βόρεια Δυτική Όχθη, περιοχή υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «διεύρυναν την επέμβασή τους στην Τζενίν, όπου μονάδες (...) της συνοριοφυλακής εξάλειψαν το πρωί τον (σ.σ.: τοπικό) ηγέτη της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς» και ακόμη έναν παλαιστίνιο ακτιβιστή, ενώ συνέλαβαν άλλους τρεις.

Στρατιώτες σκότωσαν τρίτο οπλισμένο μαχητή που «ήγειρε άμεση απειλή», πάντα σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ανακοίνωσή του έκανε λόγο περί διεύρυνσης, «κατά τη διάρκεια της νύχτας», της «επιχείρησης σε νέες ζώνες της Τζενίν», προσθέτοντας πως χρησιμοποιήθηκαν τεθωρακισμένα οχήματα.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε πως ο άνδρας που σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό και παρουσιάστηκε ως τοπικό στέλεχος της Χαμάς λεγόταν Άσερ Σααντίγια, πως σκοτώθηκε σε ανατολική συνοικία της Τζενίν και πως το πτώμα του παραμένει στα χέρια των ισραηλινών δυνάμεων.

Νωρίς χθες το πρωί, η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανέφερε ότι ο ισραηλινός στρατός της παρέδωσε το πτώμα άλλου άνδρα, περίπου είκοσι ετών, που σκότωσαν άνδρες του σε ανατολική συνοικία της Τζενίν.

Ο Ουίσαμ Μπακέρ, διευθυντής του κρατικού νοσοκομείου της Τζενίν, επιβεβαίωσε πως το πτώμα τρίτου άνδρα, που κατονομάστηκε ως Τζιχάντ Αλάουνα, διακομίστηκε στο νοσοκομείο νωρίς χθες. Διευκρίνισε πως ο εικοσιπεντάρης τραυματίστηκε στο πόδι και πέθανε από αιμορραγία.

Η επιχείρηση του ισραηλινού στρατού στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, που άρχισε δυο ημέρες αφού τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, έβαλε στο στόχαστρο ιδίως καταυλισμούς προσφύγων στα όρια των πόλεων Τζενίν, Τούλκαρεμ και Τούμπας. Οι ισραηλινές έφοδοι είναι πολύ συχνές στον καταυλισμό προσφύγων της Τζενίν, οχυρό παλαιστινιακών ένοπλων κινημάτων.

Πηγή: skai.gr

