Μια επίθεση με ρωσικό drone αργά την Τρίτη σκότωσε ένα άτομο και προκάλεσε διακοπές ρεύματος, νερού και θέρμανσης στο λιμάνι της Οδησσού της Μαύρης Θάλασσας της Ουκρανίας για δεύτερη συνεχή ημέρα, δήλωσε ο περιφερειάρχης.

Ο Oleh Kiper, γράφοντας στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, είπε ότι μια γυναίκα ηλικίας 77 ετών πέθανε από τραύματα από θραύσματα στα περίχωρα της πόλης.

Επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατέστρεψαν κρίσιμες υποδομές, αφήνοντας τις γειτονιές χωρίς υπηρεσίες, είπε.

Ο Kiper είπε ότι θραύσματα από drones που καταρρίφθηκαν κατέστρεψαν ιδιωτικά σπίτια και άναψαν φωτιές σε απομακρυσμένες συνοικίες της πόλης. Ένα χτύπημα πυραύλων είχε καταστρέψει ένα άδειο σανατόριο κοντά στην πόλη Bilhorod-Dnistrovskyi, νότια της Οδησσού, πρόσθεσε.

Ανατολικά της πρωτεύουσας Κιέβου, drones στόχευσαν μια πολυώροφη πολυκατοικία κοντά στην πόλη Boryspil, σπάζοντας τζάμια και πυροδοτώντας φωτιά σε μια επιχείρηση. Τοπικοί αξιωματούχοι δεν ανέφεραν θύματα.

Πηγή: reuters.com

