Απολύθηκε από το τουρκικό τηλεοπτικό κανάλι NTV, ο δημοσιογράφος Χουσεΐν Γκιουνάι ο οποίο έξω από τον Λευκό Οίκο, χωρίς να ξέρει ότι υπάρχει ανοιχτή κάμερα άλλου καναλιού, είπε μεταξύ άλλων ότι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν πήρε τίποτα από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γκιουνάι ήταν ο εκπρόσωπος του τουρκικού τηλεοπτικού καναλιού NTV στην Ουάσινγκτον για πολλά χρόνια ωστόσο, μετά τα όσα δήλωσε σχετικά με το αποτέλεσμα της συνάντησης Τραμπ - Ερντογάν στον Λευκό Οίκο τα οποία έκαναν το γύρο διαδικτύου προκαλώντας σοκ στην Τουρκία, το κανάλι αποφάσισε να του δείξει την πόρτα της εξόδου.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Γκιουνάι μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης Ερντογάν-Τραμπ, είχε μια ιδιωτική συνομιλία με έναν Τούρκο συνάδελφό του στον κήπο του Λευκού Οίκου. Δεν γνώριζε όμως ότι αυτή η συνομιλία καταγραφόταν από την κάμερα του Associated Press εκείνη την ώρα. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ο Γκιουνάι είπε ότι η συνάντηση δεν πήγε καλά για την χώρα του και εξήγησε ότι η πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία τέθηκε ως όρος για τη διακοπή των αγορών φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

«Η Τουρκία δεν κέρδισε τίποτα από αυτή τη συνάντηση» ανέφερε χαρακτηριστικά προδίδοντας τα όσα είχαν ειπωθεί στη συνάντηση των δύο ηγετών.

Ο δημοσιογράφος είπε επίσης ότι ο Φιντάν είναι στα μαχαίρια με τον γαμπρό και τον γιο του Ερντογάν και πως όλοι συζητούν για την επόμενη ημέρα του Ερντογάν.

Αφότου το βίντεο με τις δηλώσεις του δημοσιογράφου έγιναν viraλ, η διοίκηση του NTV αποφάσισε να τον απολύσει.

NTV Washington temsilcisi Hüseyin Günay'ın konuşması AP kamerasına yakalandı:



Hiçbir s*kim alamadılar, yani biz bir şey alamadık.



Biz aldık ama babayı aldık.



Hakan Fidan’ın üstüne oynuyorlar.



Bilal, damat, Hakan Fidan kavgası var. Üç ekibin kavgası. pic.twitter.com/LCKfpvGuGv — World of Türkiye (@worldofturkiye) September 30, 2025

Αναλυτικά ο διάλογος

Δημοσιογράφος: Πώς πήγαν οι συνομιλίες;

Χουσεΐν Γκιουνάι, ανταποκριτής NTV στην Ουάσινγκτον: Ωραία... αλλά δεν πήραμε τίποτα. Πήραμε τα α......α μας. Δεν πήραμε τίποτα.

Δημοσιογράφος: Όχι λένε πως πήραμε

Χουσεΐν Γκιουνάι: «Ναι πήραμε, αλλά πήραμε τον π...ο. Μίλησαν για τα CAATSA, τα F-35, αλλά έθεσαν όρους. Όπως αν εκδιωχθούν οι Παλαιστίνιοι από τα μέρη τους, να τους πάρει η Τουρκία. Επίσης, του είπε να σταματήσεις να αγοράζεις φυσικό αέριο από τη Ρωσία και να μην κάνεις εμπόριο με την Κίνα και να μεταφέρεις χρήματα στην Παλαιστίνη. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από αυτά».

Δημοσιογράφος: Ε, με αυτά ο Ερντογάν θα πεθάνει!

Χουσεΐν Γκιουνάι: Μα αυτή την περίοδο μιλούν για την εποχή μετά από αυτόν.

Δημοσιογράφος: Μήπως η κάμερα σου είναι ανοιχτή;

Χουσεΐν Γκιουνάι: Oχι... ανοίγει ..αν πατήσω μόνο εδώ αυτό... Μέσα (στην Άγκυρα) ήδη πιέζουν ιδιαίτερα τον Χακάν Φιντάν. Τώρα που με τη δήλωση του τού ξέφυγε η πληροφορία για τους κινητήρες των αεροσκαφών... κανείς δεν το ήξερε. Ο άνθρωπος έριξε ξαφνικά μια βόμβα. Το έκανε εσκεμμένα. Παίζει με τον Αλμπαϊράκ. Δηλαδή παίζει με τον γαμπρό. Εκεί μέσα υπάρχει μεγάλος καβγάς μεταξύ του Φιντάν, του γαμπρού και τους Μπιλάλ (σ.σ. γιος του Ερντογάν). Αυτές οι τρεις ομάδες σκοτώνονται.

Πηγή: skai.gr

