Οι περιουσίες των πλουσιότερων επιχειρηματιών της Ρωσίας έχουν αυξηθεί κατά 20,163 δισεκατομμύρια δολάρια από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, ο οποίος υπολογίζεται μεταξύ άλλων παραγόντων, με βάση την αξία των μετοχών των εταιρειών, μεταξύ άλλων παραγόντων.

Σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, από την αρχή του έτους, ο συνιδρυτής του Telegram, Pavel Durov, έχει κερδίσει 4,82 δισεκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας την καθαρή του περιουσία στα 15,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Alisher Usmanov, μέτοχος της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής σιδηρομεταλλεύματος της Ρωσίας, Metalloinvest, είδε την καθαρή του περιουσία να αυξάνεται κατά 3,22 δισεκατομμύρια δολάρια στα 16,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο ιδρυτής της Severstal, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κλάδο του χάλυβα και της εξόρυξης, Alexey Mordashov, πρόσθεσε 3,41 δισεκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας την καθαρή του περιουσία στα 26,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου NLMK, Vladimir Lisin, υπέστη τη μεγαλύτερη πτώση, με την καθαρή του περιουσία να μειώνεται κατά 3,17 δισεκατομμύρια δολάρια στα 22,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πηγή: skai.gr

