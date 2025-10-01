Οι περιουσίες των πλουσιότερων επιχειρηματιών της Ρωσίας έχουν αυξηθεί κατά 20,163 δισεκατομμύρια δολάρια από την αρχή του έτους, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, ο οποίος υπολογίζεται μεταξύ άλλων παραγόντων, με βάση την αξία των μετοχών των εταιρειών, μεταξύ άλλων παραγόντων.
Σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg, από την αρχή του έτους, ο συνιδρυτής του Telegram, Pavel Durov, έχει κερδίσει 4,82 δισεκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας την καθαρή του περιουσία στα 15,8 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Alisher Usmanov, μέτοχος της μεγαλύτερης εταιρείας παραγωγής σιδηρομεταλλεύματος της Ρωσίας, Metalloinvest, είδε την καθαρή του περιουσία να αυξάνεται κατά 3,22 δισεκατομμύρια δολάρια στα 16,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ ο ιδρυτής της Severstal, εταιρείας που δραστηριοποιείται στον κλάδο του χάλυβα και της εξόρυξης, Alexey Mordashov, πρόσθεσε 3,41 δισεκατομμύρια δολάρια, ανεβάζοντας την καθαρή του περιουσία στα 26,6 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του ομίλου NLMK, Vladimir Lisin, υπέστη τη μεγαλύτερη πτώση, με την καθαρή του περιουσία να μειώνεται κατά 3,17 δισεκατομμύρια δολάρια στα 22,7 δισεκατομμύρια δολάρια.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.