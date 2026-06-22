«Chapter 51»: Θρίλερ μυστηρίου με τους Κόλμαν Ντομίνγκο και Άμπιγκεϊλ Μπρέσλιν

H υποψήφια για Όσκαρ Άμπιγκεϊλ Μπρέσλιν και ο πολυσυζητημένος Κόλμαν Ντομίνγκο πρωταγωνιστούν στο ατμοσφαιρικό θρίλερ μυστηρίου «Chapter 51». Η ταινία, σε διανομή της Cineverse, αναμένεται να κάνει το ψηφιακό της ντεμπούτο αύριο, 23 Ιουνίου και το επίσημο τρέιλερ κυκλοφορεί ήδη.

Η πλοκή επικεντρώνεται γύρω «από έναν κατά συρροή δολοφόνο, ο οποίος μετατρέπει μια κινηματογραφική παραγωγή υψηλού προφίλ σε ένα φρικιαστικό σκηνικό εγκλήματος μετά το άγριο φονικό τριών ηθοποιών. Καθώς ο τρόμος, οι θεωρίες συνωμοσίας και το χάος κυριαρχούν πίσω από τις κάμερες, η μοιραία αυτή παραγωγή μετατρέπεται σε μια σκοτεινή υπόθεση που συγκλονίζει τη βιομηχανία του θεάματος και παραμένει ανεξιχνίαστη για καιρό. Χρόνια αργότερα, ο πρώην πράκτορας του FBI, Thomas Scott, αποφασίζει να ανοίξει ξανά τον ξεχασμένο φάκελο της υπόθεσης, αναλύοντας από την αρχή τα γεγονότα και φέρνοντας στο φως σκοτεινά μυστικά που αρνούνται να μείνουν θαμμένα».

Το «Chapter 51» φέρει την υπογραφή του Τάιλερ Σιλντς, στο σενάριο, τη σκηνοθεσία και τη διεύθυνση φωτογραφίας. Πρόκειται για μια από τις ιδιαίτερες παραγωγές καθώς ο Σιλντς επέλεξε να αποτυπώσει το όραμα του χρησιμοποιώντας πολλαπλά φορμά μεγάλης κλίμακας, όπως IMAX, VistaVision, Ultra70 Panavision και παραδοσιακό φιλμ της Kodak.

Το πρωταγωνιστικό δίδυμο πλαισιώνεται μεταξύ άλλων από τους Έμιλι Άλιν Λιντ, Σάρλοτ Λόρενς, Ντίλαν Σπρέιμπερι και Κόνορ Πάολο. Την παραγωγή ανέλαβαν οι Τοντ Μάντελ, Τζιοβάνι Ρίμπισι και Τάιλερ Σιλντς, ενώ οι Στιβ Κάρσον και Τάιλερ Τράνσκι ήταν μεταξύ των εκτελεστικών παραγωγών.

Σύμφωνα με το Coming Soon, ο Κόλμαν Ντομίνγκο ο οποίος συμμετέχει στο νέο φιλμ του Στίβεν Σπίλμπεργκ, «Disclosure Day», αναμένεται να επιστρέψει στη μικρή οθόνη μέσα από την τρίτη σεζόν της δημοφιλούς σειράς «The Four Seasons».

Πηγή: skai.gr

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