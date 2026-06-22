Moschino: Οι Loris Messina και Simone Rizzo αναλαμβάνουν τη δημιουργική διεύθυνση του οίκου

Ο ιταλικός οίκος μόδας Moschino διόρισε τους Loris Messina και Simone Rizzo ως διευθυντές δημιουργικού, με άμεση ισχύ, αντικαθιστώντας τον Adrian Appiolaza, σύμφωνα με ανακοίνωση της μητρικής εταιρείας Aeffe (AEF.MI).

Το ντεμπούτο των Messina και Rizzo για τον οίκο Moschino αναμένεται κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Μιλάνου τον Σεπτέμβριο.

Οι Messina και Rizzo είναι ευρέως γνωστοί για την ίδρυση του σύγχρονου brand Sunnei με έδρα το Μιλάνο το 2014, όπου καλλιέργησαν μια ξεχωριστή φήμη που βασίζεται στην εμπλοκή της κοινότητας, τη διαδραστική παρουσίαση και την έντονη αίσθηση του χιούμορ.

Οι σχεδιαστές αποχώρησαν από το ανεξάρτητο brand τον Σεπτέμβριο του 2025 και τώρα αναλαμβάνουν επικεφαλής δημιουργικής κατεύθυνσης. Η καλλιτεχνική τους προσέγγιση ευθυγραμμίζεται στενά με το θεμελιώδες πνεύμα του ιδρυτή Franco Moschino, ο οποίος χρησιμοποίησε την ποπ κουλτούρα και την ειρωνεία για να ασκήσει κριτική στην κατανάλωση και τις πολυτελείς συμβάσεις.

Ο Adrian Appiolaza, ο οποίος είχε προσληφθεί το 2024 ως διευθυντής δημιουργικού του ιταλικού brand πολυτελείας, αποχώρησε από την εταιρεία, σύμφωνα με την Aeffe.

«Οι Loris Messina και Simone Rizzo διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα για να ανταποκριθούν σε αυτήν την πρόκληση: ένα σύγχρονο δημιουργικό όραμα, μια βαθιά πολιτισμική ευαισθησία και την ικανότητα να αναπτύσσουν σχετικές και ξεχωριστές δημιουργικές γλώσσες» δήλωσε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Aeffe, Μάσιμο Φερέτι.

Πηγή: skai.gr

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