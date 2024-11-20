Ο Πούτιν χάρισε ζώα σε ζωολογικό κήπο της Πιονγκγιάνγκ 

Η Ρωσία μετέφερε πάνω από 70 ζώα, μεταξύ των οποίων ένα αφρικανικό λιοντάρι και δύο καφέ αρκούδες, σε ζωολογικό κήπο στην βορειοκορεατική πρωτεύουσα Πιονγκγιάνγκ από ζωολογικό κήπο της Μόσχας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ρωσική κυβέρνηση.

Τα ζώα ήταν «δώρα από τον Βλαντίμιρ Πούτιν στον κορεατικό λαό», δήλωσε η κυβέρνηση.

Ο Αλεξάντρ Κοζλόφ, ο Ρώσος υπουργός φυσικών πόρων, επέβλεψε τη μετεγκατάσταση των ζώων, που μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στον Κεντρικό Ζωολογικό Κήπο της Πιονγκγιάνγκ με τη συνοδεία κτηνιάτρων από τον ζωολογικό κήπο της Μόσχας.

Σε φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν από τη ρωσική κυβέρνηση φαίνεται ένας λευκός παπαγάλος cockatoo να ταξιδεύει σε κλουβί και ο Κοζλόφ να ξεναγείται στον κορεατικό ζωολογικό κήπο από τοπικούς αξιωματούχους.

Η Ρωσία δώρισε τον Απρίλιο πουλιά, όπως αετούς, πελαργούς, παπαγάλους στον Κεντρικό Ζωολογικό Κήπο της Πιονγκγιάνγκ.

Η Πιονγκγιάνγκ και η Μόσχα έχουν αναπτύξει στενότερες σχέσεις από τότε που ο Πούτιν επισκέφθηκε τη χώρα τον Ιούνιο και συνήψε συμφωνία με τον Βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν. Σε εκείνο το ταξίδι, ο Κιμ χάρισε τον Πούτιν ένα ζευγάρι σκύλων Πουνγκσάν, μιας τοπικής ράτσας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

