Ebury: Πώς αντιδρούν οι αγορές στην παραίτηση Στάρμερ

Του Matthew Ryan, Head of Market Strategy της εταιρείας διεθνών πληρωμών Ebury

Η παραίτηση του Κιρ Στάρμερ επιβεβαιώνει αυτό που οι αγορές προεξοφλούσαν με νευρικότητα εδώ και εβδομάδες: ο Άντι Μπέρναμ κατευθύνεται προς την Ντάουνινγκ Στριτ.

Η στερλίνα και τα βρετανικά κρατικά ομόλογα αντέχουν προς το παρόν, αλλά θεωρούμε ότι πρόκειται για μια εξέλιξη σαφώς αρνητική για τα βρετανικά περιουσιακά στοιχεία. Η ίδια η μετάβαση θα φέρει μια περίοδο αβεβαιότητας, που οι αγορές θα βρουν δυσάρεστη. Μια παρατεταμένη εσωκομματική αναμέτρηση ή ένα κενό πολιτικής μέχρι να αναλάβει ο Μπέρναμ θα μπορούσε να διατηρήσει την πίεση στα βρετανικά κρατικά ομόλογα και στη στερλίνα στο μεσοδιάστημα, ανεξαρτήτως της τελικής κατεύθυνσης της πολιτικής του.

Ο Μπέρναμ τοποθετείται καθαρά στην αριστερή πτέρυγα του Εργατικού Κόμματος και η πορεία του ως δημάρχου παραπέμπει σε σημαντική αύξηση των δημόσιων δαπανών, υψηλότερο φορολογικό βάρος και αύξηση στην έκδοση κρατικών ομολόγων. Πρόκειται για ένα πείραμα που το Ηνωμένο Βασίλειο δύσκολα μπορεί να αντέξει. Το χρέος βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο ως ποσοστό του ΑΕΠ από τη δεκαετία του 1960, η ανάπτυξη είναι αδύναμη, το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους είναι ήδη τεράστιο και το περιορισμένο δημοσιονομικό περιθώριο δεν αφήνει σχεδόν κανένα χώρο ελιγμών, με κίνδυνο να δημιουργηθεί μια αυτοτροφοδοτούμενη παγίδα δανεισμού και χαμηλής ανάπτυξης.

Παρότι ο Μπέρναμ έχει αναδιπλωθεί από την περιβόητη δήλωσή του ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα πρέπει να είναι δέσμιο των αγορών ομολόγων, οι επενδυτές έχουν μακρά μνήμη. Το κρίσιμο βραχυπρόθεσμο ερώτημα είναι ποιος θα αναλάβει υπουργός Οικονομικών. Η συνέχεια με τη Ρέιτσελ Ριβς θα ήταν η προτιμώμενη έκβαση για τις αγορές, αλλά οποιαδήποτε ένδειξη ότι ένας νέος υπουργός Οικονομικών σκοπεύει να χαλαρώσει ή να εγκαταλείψει τους υφιστάμενους δημοσιονομικούς κανόνες θα μπορούσε να προκαλέσει νέες ρευστοποιήσεις στα βρετανικά περιουσιακά στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.