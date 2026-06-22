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Έξι «ένοικοι» στην Ντάουνινγκ Στριτ μέσα σε 10 χρόνια - Βίντεο των πρωθυπουργών που ήρθαν κι έφυγαν

Το Reuters καταγράφει σε βίντεο τις πρώτες και τις τελευταίες δηλώσεις των έξι πρωθυπουργών της Βρετανίας που παραιτήθηκαν από το 2016 και μετά

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Κιρ Στάρμερ

Από την ημέρα που ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το καλοκαίρι του 2016, η Βρετανία είδε έξι πρωθυπουργούς να παραιτούνται και να φεύγουν από την πρωθυπουργική κατοικία στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.

Πρώτος άνοιξε τον χορό των παραιτήσεων ο Ντέιβιντ Κάμερον, ακολούθησε η Τερέζα Μέι, μετά ο Μπόρις Τζόνσον, η Λιζ Τρας, ο Ρίσι Σούνακ και σήμερα ο Κιρ Στάρμερ.

Οι πρώτοι πέντε ανήκαν στο Συντηρητικό Κόμμα, ενώ ο Κιρ Στάρμερ ήταν η ελπίδα και η απάντηση των Εργατικών σε μια μακρά σειρά από εκλογικές ήττες.

Το Reuters καταγράφει σε βίντεο τις πρώτες και τις τελευταίες δηλώσεις των έξι πρωθυπουργών:

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βρετανία Κρι Στάρμερ Ντάουνινγκ Στριτ
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