Έξι «ένοικοι» στην Ντάουνινγκ Στριτ μέσα σε 10 χρόνια - Βίντεο των πρωθυπουργών που ήρθαν κι έφυγαν

Από την ημέρα που ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος για την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το καλοκαίρι του 2016, η Βρετανία είδε έξι πρωθυπουργούς να παραιτούνται και να φεύγουν από την πρωθυπουργική κατοικία στο νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ.
Πρώτος άνοιξε τον χορό των παραιτήσεων ο Ντέιβιντ Κάμερον, ακολούθησε η Τερέζα Μέι, μετά ο Μπόρις Τζόνσον, η Λιζ Τρας, ο Ρίσι Σούνακ και σήμερα ο Κιρ Στάρμερ.
Οι πρώτοι πέντε ανήκαν στο Συντηρητικό Κόμμα, ενώ ο Κιρ Στάρμερ ήταν η ελπίδα και η απάντηση των Εργατικών σε μια μακρά σειρά από εκλογικές ήττες.
Το Reuters καταγράφει σε βίντεο τις πρώτες και τις τελευταίες δηλώσεις των έξι πρωθυπουργών:
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