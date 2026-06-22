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«Ενδιαφέρον από Αγγλία, Τουρκία και Ελλάδα για διεθνή εξτρέμ από το Πράσινο Ακρωτήρι»

 Ο Τέλμο Αρκάντζο συνδέεται με την Ελλάδα, μέσω δημοσιευμάτων

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Τέλμο

Το όνομα ενός ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή στο Παγκόσμιο Κύπελλο συνδέεται με ελληνικές ομάδες.

Σύμφωνα με τον Ρούντι Γκαλέτι, υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από τη χώρα μας, όσο και από Αγγλία και Τουρκία για τον Τέλμο Αρκάντζο.



Πρόκειται για 25χρονο εξτρέμ, ο οποίος αγωνίστηκε και στο 2-2 για το Πράσινο Ακρωτήρι απέναντι στην Ουρουγουάη. Είναι 18 φορές διεθνής με 1 γκολ με την αφρικανική ομάδα, ενώ διαθέτει πορτογαλικό διαβατήριο.
 
Πηγή: sport-fm.gr

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