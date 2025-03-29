Η Χαμάς έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα νέο βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ένας Ισραηλινός όμηρος που απήχθη στις 7 Οκτωβρίου 2023, κατά την επίθεση που εξαπέλυσε η παλαιστινιακή οργάνωση στο νότιο Ισραήλ.

Το βίντεο διαρκεί λίγο παραπάνω από τρία λεπτά. Δεν ήταν δυνατόν να επαληθευτεί η ημερομηνία κατά την οποία βιντεοσκοπήθηκε ο όμηρος, ο οποίος μιλάει εβραϊκά, υψώνει κατ’ επανάληψη τα χέρια του και ζητάει από την ισραηλινή κυβέρνηση να φροντίσει για την απελευθέρωσή του.

The family of Elkana Bohbot gave permission to publish the propaganda video released by Hamas a short time ago.



Statement from Elkana's family:



"We are anxious and worried. How much longer can Elkana survive in the hell of Gaza?



We implore the Israeli public in the strongest… pic.twitter.com/oaWedwJlzI — Aviva Klompas (@AvivaKlompas) March 29, 2025

Είναι το δεύτερο βίντεο αυτού του είδους που δίνει στη δημοσιότητα η Χαμάς μέσα σε μία εβδομάδα.

Το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων, η κυριότερη οργάνωση που αγωνίζεται για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων στη Γάζα, ταυτοποίησε τον άνδρα που εικονίζεται στο βίντεο. Πρόκειται για τον Ελκάνα Μποχμπότ, ο οποίος απήχθη από το το μουσικό φεστιβάλ Νόβα, τα ξημερώματα της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Στο προηγούμενο βίντεο, που κυκλοφόρησε η Χαμάς την Δευτέρα, ο Μποχμπότ εικονιζόταν δίπλα σε έναν άλλο όμηρο, τον Γιόσεφ-Χάιμ Οχάνα, που επίσης απήχθη από το φεστιβάλ. Οι δύο άνδρες μιλούσαν για τους κινδύνους που αντιμετώπιζαν αφού ξανάρχισαν οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί στη Γάζα, στις 18 Μαρτίου, έπειτα από σχεδόν δύο μήνες εκεχειρίας.

Στο σημερινό βίντεο, ο Μποχμπότ επαναλαμβάνει ότι οι βομβαρδισμοί μπορεί να του στοιχίσουν τη ζωή και ικετεύει να επανενωθεί με τη σύζυγο και τον γιο του.

Οι έμμεσες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ, με τη μεσολάβηση της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ και με στόχο την παράταση της κατάπαυσης του πυρός, έχουν βαλτώσει αφού έληξε, την 1η Μαρτίου, η πρώτη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας. Σε αυτήν τη φάση απελευθερώθηκαν και επέστρεψαν στο Ισραήλ 33 όμηροι (οι οκτώ ήταν ήδη νεκροί) σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση περίπου 1.800 Παλαιστίνιων κρατουμένων. Από τους 251 ομήρους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου, 58 παραμένουν ακόμη στη Γάζα, ωστόσο οι 34 από αυτούς είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Η Χαμάς απείλησε ότι οι όμηροι θα επιστρέψουν «σε φέρετρα» εάν το Ισραήλ δεν σταματήσει τους βομβαρδισμούς στον παλαιστινιακό θύλακα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.