Η στρατιωτική χούντα της Μιανμάρ συνεχίζει να βομβαρδίζει περιοχές της χώρας, η οποία είναι σε πόλεμο, μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε εκεί και έχει σκοτώσει περισσότερους από 1.600 ανθρώπους.

Ο ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει τις επιθέσεις ως «απόλυτα αδιανόητες και απαράδεκτες».

Ο Ειδικός Εισηγητής Τομ Άντριους δήλωσε στο BBC ότι είναι «απίστευτο» το γεγονός ότι ο στρατός συνεχίζει να «ρίχνει βόμβες ενώ προσπαθείς να διασώσεις ανθρώπους» μετά τον σεισμό.

Κάλεσε το στρατιωτικό καθεστώς, το οποίο κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα σχεδόν πριν από τέσσερα χρόνια, να σταματήσει όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Όποιος έχει επιρροή στον στρατό πρέπει να αυξήσει την πίεση και να καταστήσει πολύ σαφές ότι αυτό δεν είναι αποδεκτό», είπε.

«Καλώ τη χούντα να σταματήσει, να σταματήσει οποιεσδήποτε στρατιωτικές επιχειρήσεις», πρόσθεσε.

The earthquake was terrifying, but what’s even more terrifying were the military junta's airstrikes. People couldn’t even step outside their buildings, fearing the jets overhead.#MyanmarEarthquake #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/Fiz3Ff497K — muffin (@iamhoneymuffin) March 29, 2025

Αντάρτικες ομάδες υπέρ της δημοκρατίας που μάχονται για την απομάκρυνση του στρατού από την εξουσία ανέφεραν αεροπορικούς βομβαρδισμούς στην περιοχή Τσανγκ-Ού, στη βόρεια επαρχία Σαγκάινγκ, το επίκεντρο του σεισμού. Υπάρχουν επίσης αναφορές για αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε περιοχές κοντά στα σύνορα με την Ταϊλάνδη.

Η Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας (NUG), η οποία εκπροσωπεί την εκτοπισμένη πολιτική διοίκηση, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι οι ένοπλες δυνάμεις της θα ξεκινήσουν μια δίμηνη παύση στις «επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, εκτός από τις αμυντικές ενέργειες» στις περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό, από την Κυριακή.

Ο σεισμός μεγέθους 7,7 που έπληξε τη Σαγκάινγκ έγινε αισθητός και σε γειτονικές χώρες. Ακολούθησαν αναφορές για καταστροφές στην κοντινή Μανταλέι - τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Μιανμάρ - καθώς και στην πρωτεύουσα, Νάι Πι Τάου, που απέχει περισσότερα από 150 μίλια (241χλμ).

Η χούντα αναφέρει ότι 1.644 άνθρωποι έχουν πεθάνει και πολλοί άλλοι πιστεύεται ότι είναι παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

The death toll of the horrible earthquake in Myanmar has reached 1,644 people. 3,408 more are injured - these are the most recent numbers.



Rescue works continued overnight despite multiple aftershocks. The number of dead and injured could rise as the rubble is removed.



Deepest… pic.twitter.com/R3bAp8AaXF — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 29, 2025

Η χούντα και ο εμφύλιος

Ο σεισμός έρχεται μετά από τέσσερα χρόνια εμφυλίου πολέμου στη Μιανμάρ, ο οποίος ξέσπασε μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 2021. Το πραξικόπημα πυροδότησε τεράστιες διαμαρτυρίες, με χιλιάδες ανθρώπους να κατεβαίνουν καθημερινά στους δρόμους, απαιτώντας την αποκατάσταση της πολιτικής εξουσίας.

Αυτό που αρχικά ξεκίνησε ως εκστρατεία πολιτικής ανυπακοής εξελίχθηκε γρήγορα σε μια ευρεία ανταρσία που περιλάμβανε ομάδες υπέρ της δημοκρατίας και εθνοτικές αντάρτικες ομάδες - οι οποίες τελικά πυροδότησαν έναν ολοκληρωτικό εμφύλιο πόλεμο.

Τέσσερα χρόνια μετά, οι βίαιες συγκρούσεις συνεχίζονται μεταξύ του στρατού από τη μια πλευρά και των εθνοτικών στρατών και ένοπλων ομάδων αντίστασης από την άλλη.

Η χούντα, η οποία έχει υποστεί συνεχείς και ταπεινωτικές ήττες και έχει χάσει τεράστιες περιοχές, βασίζεται όλο και περισσότερο σε αεροπορικές επιθέσεις για να καταπνίξει την αντίσταση στην εξουσία της.

Μεγάλες περιοχές της επαρχίας Σαγκάινγκ, του επίκεντρου του σεισμού, βρίσκονται πλέον υπό τον έλεγχο των ομάδων αντίστασης υπέρ της δημοκρατίας.

Μια έρευνα της BBC αποκάλυψε ότι σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την κατάληψη της εξουσίας μέσω πραξικοπήματος, ο στρατός ελέγχει πλέον λιγότερο από το ένα τέταρτο της χώρας.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι οι εθνοτικοί στρατοί και οι ομάδες αντίστασης ελέγχουν πλέον το 42% της εδαφικής έκτασης της χώρας, ενώ μεγάλο μέρος της υπόλοιπης περιοχής παραμένει αμφισβητούμενο.

Στις αεροπορικές επιθέσεις, η στρατιωτική χούντα έχει το πάνω χέρι. Οι ομάδες αντίστασης δεν έχουν τη δυνατότητα να αντεπιτεθούν.

A collapsed city.



The streets of Mandalay, Myanmar, in the aftermath of the earthquake.pic.twitter.com/jD17zwPFkQ — Massimo (@Rainmaker1973) March 29, 2025

Ο στρατός έχει ιστορία στους ανεξέλεγκτους αεροπορικούς βομβαρδισμους που έχουν καταστρέψει σχολεία, μοναστήρια, εκκλησίες και νοσοκομεία. Σε έναν από τους πιο θανατηφόρους αεροπορικούς βομβαρδισμούς, περισσότερα από 170 άτομα σκοτώθηκαν, συπεριλαμβανομένων πολλών γυναικών και παιδιών.

Ο οργανισμός του ΟΗΕ που διερευνά τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα προειδοποίησε ότι η στρατιωτική χούντα διαπράττει εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά του λαού της.

Η αεροπορική πολεμική τακτική του στρατού υποστηρίζεται από τη συνεχιζόμενη στήριξη της Ρωσίας και της Κίνας. Παρά τις εκκλήσεις του ΟΗΕ για εμπάργκο όπλων ως αντίδραση στο πραξικόπημα, τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία έχουν πουλήσει στην χούντα εξελιγμένα επιθετικά μαχητικά αεροσκάφη και έχουν παράσχει εκπαίδευση για τη χρήση τους.

Η Ρωσία και η Κίνα έχουν επίσης στείλει βοήθεια και ομάδες διάσωσης στη Μιανμάρ. Αλλά η βρετανίδα ακτιβίστρια για τα δικαιώματα, Τζούλι Κάιν, δήλωσε: "Είναι δύσκολο να εμπιστευτείς τη βοήθεια τώρα, όταν είναι οι ίδιες χώρες που προμηθεύουν τη στρατιωτική χούντα με θανατηφόρα όπλα που χρησιμοποιούνται για να σκοτώσουν αθώους πολίτες μας."

Υπάρχει επίσης ευρεία ανησυχία ότι ο στρατός θα χρησιμοποιήσει τη βοήθεια ως όπλο στον εμφύλιο πόλεμο.

Ο στρατός της Μιανμάρ συνήθως αρνείται τη βοήθεια σε περιοχές όπου είναι ενεργές ομάδες αντίστασης.

Ο Τομ Άντριους του ΟΗΕ δήλωσε στη BBC ότι κατά τις προηγούμενες προσπάθειες ανακούφισης, ο στρατός μπλόκαρε τη βοήθεια και συνέλαβε εργαζομένους σε οργανισμούς βοήθειας.

"Αυτό που ξέρουμε από προηγούμενες ανθρωπιστικές καταστροφές, φυσικές καταστροφές, είναι ότι η χούντα δεν αποκαλύπτει την αλήθεια. Έχει επίσης τη συνήθεια να μπλοκάρει την ανθρωπιστική βοήθεια από το να φτάσει εκεί που είναι πιο αναγκαία," είπε.

"Τη χρησιμοποιούν ως όπλο. Τη στέλνουν σε περιοχές που ελέγχουν και τη στερούν από περιοχές που δεν ελέγχουν.

