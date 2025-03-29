Η Δανία αποδοκιμάζει τον «τόνο» των δηλώσεων του Τζέι Ντι Βανς για τη Γροιλανδία

Η Δανία δεν εκτιμά τον τόνο που χρησιμοποιήθηκε από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος επέκρινε σφόδρα την κατ΄αυτόν απραξία της Δανίας για τη Γροιλανδία, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας.

«Είμαστε ανοικτοί στην κριτική, όμως, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν εκτιμούμε τον τόνο με τον οποίο διατυπώθηκε», είπε ο Λαρς Λόκε Ράσμουσεν σε βίντεο στα αγγλικά που ανέβηκε στην πλατφόρμα X. «Δεν απευθύνονται με αυτόν τον τρόπο σε στενούς συμμάχους, και εξακολουθώ να θεωρώ πως η Δανία και οι ΗΠΑ είναι στενοί σύμμαχοι», πρόσθεσε.

Σε επίσκεψη που πραγματοποίησε χθες στη μοναδική αμερικανική βάση στη Γροιλανδία, ο Τζέι Ντι Βανς εκτίμησε πως η Δανία «δεν έκανε καλή δουλειά για τον λαό της Γροιλανδίας», προσάπτοντάς της ιδιαίτερα ότι δεν επένδυσε αρκετά στο τεράστιο νησί της Αρκτικής το οποίο διεκδικεί ο Ντόναλντ Τραμπ.

«Η αμυντική συμφωνία του 1951 προσφέρει στις Ηνωμένες Πολιτείες πολλές δυνατότητες ώστε να έχουν μια πολύ πιο ισχυρή παρουσία στη Γροιλανδία. Εάν αυτό είναι που επιθυμείτε, ας το συζητήσουμε» απάντησε ο Δανός υπουργός αναφερόμενος στο κείμενο που διέπει την αμερικανική παρουσία στη Γροιλανδία.

Το 1945, οι Ηνωμένες Πολιτείες διέθεταν 17 στρατιωτικές βάσεις και εγκαταστάσεις στη Γροιλανδία, με χιλιάδες στρατιώτες, είπε.

«Μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, πολύ περισσότερα στο υπάρχον πλαίσιο», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

