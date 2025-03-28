Βανς: Η Γροιλανδία θα είναι πιο ασφαλής υπό τις ΗΠΑ από ό,τι με τη Δανία

Η Γροιλανδία είναι λιγότερο ασφαλής τώρα από ό,τι ήταν πριν από μερικές δεκαετίες και το νησί θα ήταν σε καλύτερη θέση υπό την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών παρά υπό εκείνη της Δανίας, δήλωσε την Παρασκευή ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

«Η διαφωνία μας αφορά πραγματικά την ηγεσία της Δανίας, η οποία έχει επενδύσει ελάχιστα στη Γροιλανδία και στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της. Αυτό απλά πρέπει να αλλάξει. Είναι πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών ότι αυτό θα αλλάξει», είπε ο Βανς στους δημοσιογράφους από τη στρατιωτική βάση των ΗΠΑ στο Pituffik, στη Γροιλανδία.

«Πιστεύω ότι θα ήσασταν σε πολύ καλύτερη θέση... εάν υπαγόσασταν στην ομπρέλα ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών παρά υπό την ομπρέλα ασφαλείας της Δανίας», πρόσθεσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος.



Πηγή: skai.gr

