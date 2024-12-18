Το ρεκόρ του μεγαλύτερου διαστημικού περιπάτου έσπασαν δύο αστροναύτες από την Κίνα την Τρίτη. Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσαν έναν διαστημικό περίπατο εννέα ωρών σπάζοντας το ρεκόρ που κατείχαν οι ΗΠΑ από το 2001.

Ο Cai Xuzhe και ο Song Lingdong, μέλη του πληρώματος της διαστημικής πτήσης Shenzhou-19, ολοκλήρωσαν την εννιάωρη δραστηριότητα, πιο γνωστή ως διαστημικό περίπατο, λίγο πριν τις 22:00 ώρα Πεκίνου, σύμφωνα με την China Manned Space Agency.

Το προηγούμενο ρεκόρ των οκτώ ωρών και 56 λεπτών σημειώθηκε από τους Αμερικανούς αστροναύτες Τζέιμς Βος και Σούζαν Χελμς στις 12 Μαρτίου 2001, σύμφωνα με τη NASA.

Η Κίνα έχει καταβάλει σημαντική προσπάθεια για να καθιερωθεί ως σημαντικός παίκτης στο διάστημα – έναν τομέα στον οποίο τα έθνη, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, προσβλέπουν ολοένα και περισσότερο, όχι μόνο για επιστημονικό όφελος, αλλά και με γνώμονα τους πόρους και την εθνική ασφάλεια.

Η Εθνική Διαστημική Διοίκηση της Κίνας έχει πραγματοποιήσει τα τελευταία χρόνια μια σειρά ολοένα και πιο περίπλοκων ρομποτικών σεληνιακών αποστολών, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης επιστροφής σεληνιακών δειγμάτων από την μακρινή πλευρά του φεγγαριού νωρίτερα αυτό το έτος.

Προσπάθησε επίσης να γίνει η δεύτερη χώρα, μετά τις ΗΠΑ, που θα προσγειωθεί στο φεγγάρι και έχει αποκαλύψει μια ειδικά σχεδιασμένη διαστημική στολή για την αποστολή, η οποία θα πραγματοποιηθεί έως το 2030.

Πηγή: skai.gr

