Δαμιανός: Γράφεται ιστορία, με την νομική υπόσταση της Μονής στην Ελλάδα

«Σήμερα γράφεται ιστορία, και η ιστορία χαράζει στο βιβλίο της, με χρυσά γράμματα, τα τίμια ονόματα σας. Αυτό το νομοσχέδιο το οποίο δίνει νομική υπόσταση δημοσίου δικαίου στην εκπροσώπηση της Ιεράς Μονής μας στην Ελλάδα, έπρεπε εδώ και πάρα πολλά χρόνια πριν να ψηφιστεί».

Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά, ο Αρχιεπίσκοπος και ηγούμενος της ιεράς μονής Αγίας Αικατερίνης Όρους Σινά, Δαμιανός, με την ταυτόχρονη παραίνεση προς όλους «ότι λέγεται και γίνεται περί της Μονής Σινά, να είναι ένα ιερό και εθνικό θέμα χωρίς αντιπαραθέσεις».

«Χαίρομαι που η Μονή Σινά γίνεται σημείο ενότητας, συσπείρωσης και απόδειξης ότι ο ελληνισμός όταν συμφωνεί και θέλει μπορεί.

Μέχρι τώρα ήμασταν μπροστά σε έναν παραλογισμό. Το άρθρο του Συντάγματος αναγνωρίζει αναπαλλοτρίωτο Ιεράς Μονής Σινά, η οποία όμως, δεν είχε μέχρι σήμερα προσωπικότητα στην Ελλάδα. Ήταν στον αέρα. Αυτό το νομοσχέδιο λοιπόν, δεν έπρεπε να περάσει σήμερα, αλλά πολλά-πολλά χρόνια πριν», επεσήμανε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, υπεραμυνόμενος του άρθρου του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας, με το οποίο αναγνωρίζεται η Ιερά Μονή Σινά ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, στην Ελλάδα.

«Ας αδράξουμε όλοι την ευκαιρία, και ειδικά το Σώμα του ελληνικού Κοινοβουλίου, ώστε να ανατρέψει αυτό το κακώς κείμενο, το οποίο έχει τεράστιες εθνικές και θρησκευτικές διαστάσεις και για την πατρίδα μας αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο.

Να είστε με τη συναίσθηση ότι αυτή τη στιγμή, δεν περιφρουρείτε μόνο το Ιουστινιάνειο κτίριο της Μονής του 5ου αιώνα, περιφρουρείτε τη ζωή των μοναχών που ζουν μέσα εκεί και τα τεράστια, αμύθητα, συγκλονιστικής αξίας κειμήλια, που η Μονή Σινά περιέχει και είναι στη φύλαξη των πατέρων και αδελφών», τόνισε ο Αρχιεπίσκοπος και συμπλήρωσε:

«Στο Κάιρο πρέπει να πάμε στο ανώτατο εκκλησιαστικό δικαστήριο και θα κάνουμε μια προσπάθεια για να μπορέσουμε να ανακτήσουμε τα δικαιώματα μας.

Είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι αναγκαίο και ωφέλιμο για το μοναστήρι μας στην Αίγυπτο, αλλά θα αποβεί και ωφέλιμο και για την πατρίδα μας η οποία με τον τρόπο αυτό τιμά τα όσα έχει προσφέρει το μοναστήρι μας με τα μετόχια του στην ελλαδική επικράτεια».

«Υπηρετώ στη μονή 61 χρόνια, ελπίζω το παράδειγμα αναγνώρισης νομικής υπόστασης της μονής μας να ακολουθήσει και η φίλη Αίγυπτος, όχι πια για τα Μετόχιά μας στην Ελλάδα, αλλά για την κεντρική μονή μας», κατέληξε ο Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

