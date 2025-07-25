«Η ελληνική Πολιτεία επιβεβαιώνει εμπράκτως την αποφασιστικότητα της να στηρίξει την αποστολή και το έργο της Ιεράς Μονής, να θωρακίσει τα συμφέροντά της», τόνισε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, νωρίτερα σήμερα, Παρασκευή, στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου, το οποίο φιλοδοξεί να επιλύσει οριστικά το ζήτημα της νομικής προσωπικότητας της Μονής Αγίας Αικατερίνης του Σινά στην Ελλάδα.

«Πρόκειται για μια ιστορική πρωτοβουλία που αποδίδει, για πρώτη φορά μετά από 15 αιώνες, σαφή νομική υπόσταση σε έναν μοναδικό θρησκευτικό και πολιτιστικό θεσμό, με σεβασμό στην αυτονομία και το εκκλησιαστικό της καθεστώς. Διαφυλάττουμε έναν "θησαυρό" πολιτισμού και πνευματικότητας που ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα. Αποδεικνύουμε εμπράκτως ότι η Ελλάδα αποτελεί κοιτίδα της Ορθοδοξίας» σημείωσε, μεταξύ άλλων, η υπουργός.

Παράλληλα, με το παρόν νομοσχέδιο, ενισχύονται οι Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και τα Τμήματα Θεολογικών Σχολών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με τη διευκόλυνση φοίτησης σε αυτά αλλοδαπών-αλλογενών φοιτητών. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι μέχρι 10 υποψήφιοι από το Πατριαρχείο Αντιοχείας, υπήκοοι Συρίας ή Λιβάνου, μπορούν να μπαίνουν σε οποιοδήποτε τμήμα ελληνικού ΑΕΙ κατόπιν πρότασης του Πατριαρχείου Αντιοχείας και με τη σύμφωνη γνώμη της Εκκλησίας της Ελλάδος και του ελληνικού ΥΠΕΞ.

«Με αυτό τον τρόπο το ελληνικό κράτος βοηθάει με αποφασιστικό τρόπο το Πατριαρχείο Αντιοχείας να βελτιώσει το επίπεδο των ιερωμένων του και αποκαθιστούμε έναν άμεσο δίαυλο επικοινωνίας με τους ελληνορθοδόξους της Συρίας» τόνισε η κ. Ζαχαράκη.

«Το 2021 για πρώτη φορά αδειοδοτήθηκε ευκτήριος Οίκος των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Θράκης, μιας θρησκευτικής μειονότητας εντός των κόλπων της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης. Με το άρθρο 49 του νομοσχεδίου, πλέον η θρησκευτική μειονότητα των Μπεκτασήδων Αλεβιτών Θράκης αποκτά υπόσταση στον νομικό κόσμο, ως θρησκευτικό νομικό πρόσωπο του ν. 4301/2014, και η Ελλάδα κάνει ένα ακόμα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση της προστασίας της θρησκευτικής ελευθερίας», πρόσθεσε η υπουργός και υπογράμμισε ότι «είναι η πρώτη φορά που αναγνωρίζεται στην Ελλάδα θρησκευτικό νομικό πρόσωπο μουσουλμανικού θρησκεύματος».

Επίσης, με τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις ενδυναμώνονται οι Σχολές Μαθητείας Υποψηφίων Κληρικών (ΣΜΥΚ) και η διευκόλυνση της φοίτησης αλλοδαπών μαθητών και φοιτητικών στα Πρότυπα Εκκλησιαστικά Σχολεία. Οι μαθητές και φοιτητές προέρχονται από τα παλέφατα Πατριαρχεία (Οικουμενικό Πατριαρχείο, Πατριαρχείο Αλεξανδρείας, Πατριαρχείο Αντιοχείας και Ιεροσολύμων).

Επιπλέον, στο νομοσχέδιο προβλέπεται ουσιαστική ενίσχυση του κοινωφελούς έργου των εκκλησιαστικών ιδρυμάτων.

Τέλος, καταργείται το αναχρονιστικό νομοθετικό πλαίσιο για την αδειοδότηση χώρων λατρείας που ίσχυε από τη μεταξική περίοδο.

«Εξασφαλίζουμε ως Πολιτεία την ακώλυτη άσκηση του δικαιώματος λατρείας όλων των θρησκευτικών κοινοτήτων και των μελών τους, μέσω της διαμόρφωσης ενός σύγχρονου, πλήρους και συνεκτικού νομοθετικού πλαισίου για τους χώρους λατρείας των Θρησκειών» κατέληξε η κ. Ζαχαράκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.