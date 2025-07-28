Φωτιές: 55.540 στρέμματα καμένη γης σε Κύθηρα, Εύβοια, Αττική, Χανιά και Μεσσηνία

Περισσότερα από 55.000 στρέμματα, και συνολικά 55.540, επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το Σάββατο 26 Ιουλίου 2025 σε Αττική, Εύβοια, Κύθηρα, Χανιά και Μεσσηνία, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα και τους χάρτες της Υπηρεσίας Copernicus Emergency Management Service/Mapping.

Οι περισσότερες καμένες εκτάσεις εντοπίζονται στα Κύθηρα και έπειτα στην Εύβοια. Ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία, στα Κύθηρα τα καμένα στρέμματα ανέρχονται σε 26.880, στον Πισσώνα Ευβοίας σε 12.811, στα Χανιά 7.078, στη Μεσσηνία 6.502 και στην Αττική 2.269.

Αξίζει να επισημανθεί ότι λόγω της αναζωπύρωσης που σημειώθηκε σήμερα στην πυρκαγιά στα Κύθηρα, η τελική εκτίμηση για τις καμένες εκτάσεις στην περιοχή ενδέχεται να αλλάξει.

Σημειώνεται επίσης ότι στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 22 Ιουλίου 2025 στον Φενεό Κορινθίας, η πληγείσα έκταση ανέρχεται σε 15.789 στρέμματα, εκ των οποίων, όπως προκύπτει από την ανάλυση της Υπηρεσίας Copernicus, περίπου τα 8.800 στρέμματα αφορούν δάσος Κεφαλληνιακής Ελάτης , τα 3. 800 στρέμματα θαμνώδη δασικά οικοσυστήματα και 900 στρέμματα χορτολιβαδικές εκτάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

