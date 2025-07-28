Αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, προχώρησαν στην εξάρθρωση διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην κατ' εξακολούθηση παράνομη διακίνηση μεταναστών και πλαστογραφία εγγράφων.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Ιουλίου 2025, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην περιοχή της Αττικής, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 8 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός της.

Σε βάρος τους, καθώς και σε βάρος ακόμη -5- ταυτοποιημένων μελών, σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, παράβαση των διατάξεων περί διευκόλυνσης παράνομης εισόδου, εξόδου και διαμονής αλλοδαπών, πλαστογραφία, καθώς και για παράβαση των νομοθεσιών περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και περί ναρκωτικών.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, προηγήθηκε πολύμηνη αστυνομική έρευνα σε συνεργασία με τη EUROPOL και τις ομοσπονδιακές Υπηρεσίες των Η.Π.Α. CBP, HSI και FBI, στο πλαίσιο της οποίας καταδείχθηκε η πολυσχιδής δράση της εγκληματικής οργάνωσης με αντικείμενο:

• την παράνομη διακίνηση μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα,

• την απόκρυψη των νεοεισερχόμενων μεταναστών σε οικία που χρησιμοποιούνταν ως SAFE HOUSE,

• τη διοργάνωση δευτερογενών προωθήσεων από την Ελλάδα προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες αεροπορικώς,

• την κατ' επάγγελμά κατάρτιση πλαστών εγγράφων που χρησιμοποιούνταν για τις παράνομες διακινήσεις των μεταναστών,

• την εμπορία πλαστών εγγράφων σε άλλα εγκληματικά δίκτυα που δραστηριοποιούνταν στην Ελλάδα καθώς και σε άλλες χώρες της Ε.Ε. και των Η.Π.Α. και

• τη λειτουργία υπερσύγχρονου εργαστηρίου κατάρτισης πλαστών εγγράφων καθώς και δαιδαλώδους δικτύου διανομής δεμάτων με πλαστά έγγραφα,αποκρύπτοντας τα στοιχεία των πραγματικών διανομέων και χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία ή στοιχεία «αχυρανθρώπων».

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, τουλάχιστον από το 2020, προέβαιναν στη συστηματική διοργάνωση παράνομων προωθήσεων μεταναστών από την Τουρκία στην Ελλάδα, κυρίως μέσω του Έβρου με προορισμό την Αθήνα, χρεώνοντας -4.000- ευρώ ανά διακινούμενο πρόσωπο.

Ακολούθως μεριμνούσαν για την ολιγοήμερη φιλοξενία τους σε ασφαλές διαμέρισμα (safe-house) στην περιοχή της Ομόνοιας, καθώς και την μετέπειτα προώθησή τους προς ευρωπαϊκές χώρες, μέσω αεροπορικών πτήσεων, με τη χρήση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Για την υποστήριξη της δράσης τους, διατηρούσαν υπερσύγχρονο εργαστήριο επαγγελματικής παραγωγής πλαστών εγγράφων σε οικία στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, με ειδικό εξοπλισμό και υλικά,τα οποία παρείχαν τη δυνατότητα μαζικής κατάρτισης πλαστών εγγράφων, αποτελούμενο -μεταξύ άλλων- από εξειδικευμένο επαγγελματικό εξοπλισμό εκτύπωσης.

Ενδεικτικά, στο εργαστήριο εντοπίσθηκε μεγάλη ποσότητα πρώτων υλών, όπως -33- σελίδες ατομικών στοιχείων και με φωτογραφίες προσώπων διαβατηρίων διαφόρων χωρών, -162- εσωτερικές σελίδες διαβατηρίων διαφόρων χωρών, -1.289- εξώφυλλα διαβατηρίων από δερματίνη με τυπωμένα τα στοιχεία και τα σήματα των αντιστοίχων χωρών, -590- ζελατίνες που φέρουν ιριδίζοντα στοιχεία ασφαλείας διαβατηρίων διαφόρων χωρών κ.α.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του επαγγελματισμού των μελών της οργάνωσης αποτελούσε η διάθεση των πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων και σε διακινητές μεταναστών-«πελάτες», που βρίσκονταν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (κυρίως τη Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία), το Ηνωμένο Βασίλειο και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σε ποσότητες χονδρικής, διατηρώντας αυστηρά μέτρα πρόληψης ώστε να μην γίνει αντιληπτή η δράση τους από τις Αρχές.

Παράλληλα, διέθεταν σε άλλους πλαστογράφους και πρώτες ύλες (κυρίως ζελατίνες με τα στοιχεία ασφάλειας των αντίστοιχων γνήσιων εγγράφων, σελίδες και εξώφυλλα διαβατηρίων έτοιμα προς χρήση με τα σχέδια και σήματα των αντιστοίχων γνήσιων εγγράφων διαφόρων χωρών) που είναι απαραίτητες για τη κατάρτιση εξαρχής πλαστών εγγράφων.

Περαιτέρω, για να καλύπτουν τις παράνομες πράξεις τους, χρησιμοποιούσαν ως «βιτρίνα» κατάστημα με φερόμενη δραστηριότητα ταξιδιωτικού πρακτορείου και μεταφοράς χρημάτων. Μέσω αυτού διακινούσαν δεκάδες ύποπτα δέματα με πλαστά έγγραφα προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, αποκρύπτοντας τα πραγματικά στοιχεία των αποστολέων και παραληπτών.

Από την Αστυνομία σημειώνεται ότι, ο αρχηγός της συμμορίας λειτουργούσε και ως πλαστογράφος, ενώ ένα άλλο μέλος, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες, αποτελούσε τον υπεύθυνο λειτουργίας του κέντρου διανομής των πλαστών εγγράφων, ταχυδρομικά, προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν συνολικά 5 έρευνες σε οικίες και 1 σε επαγγελματικό χώρο, όπου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το πλήρες εργαστήριο κατάρτισης πλαστών εγγράφων.

Μάλιστα, κατά την εξέλιξη της επιχείρησης, εντοπίστηκαν δύο αλλοδαποί - υποψήφιοι για παράνομη προώθηση, οι οποίοι συνελήφθησαν καθώς στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων και σε βάρος τους κινείται η διαδικασία για την επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους.

Συνολικά, πέραν του εξοπλισμού του εργαστηρίου (υπολογιστές, εκτυπωτές, πλαστικοποιητής, πλήθος εργαλείων και γραφικής ύλης κ.ά.), από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 68.605 ευρώ, 890 Ελβετικά Φράγκα και 100 Δολάρια Η.Π.Α.,

• 25 Διαβατήρια διαφόρων χωρών,

• 14 Δελτία Ταυτότητας διαφόρων χωρών έτοιμες προς διάθεση,

• 4 'Αδειες Διαμονής διαφόρων χωρών,

• 4 'Αδειες Ικανότητας Οδήγησης,

• 195 εσωτερικές Σελίδες διαβατηρίων με στοιχεία και φωτογραφίες κατόχων διαφόρων χωρών,

• 593 ζελατίνες που φέρουν ιριδίζοντα στοιχεία ασφαλείας των αντίστοιχων γνησίων εγγράφων διαφόρων χωρών,

• 1289 εξώφυλλα διαβατηρίων έτοιμα προς χρήση που φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων εγγράφων διαφόρων χωρών,

• 20 κινητά τηλέφωνα,

• 15 γραμμάρια ναρκωτικής ουσίας όπιο,

• 5.000 γραμμάρια άγνωστης σύστασης λευκής σκόνης που δύναται να χρησιμοποιηθεί στη νοθεία ναρκωτικών ουσιών καθώς και

• 2 αυτοκίνητα και 1 μοτοσυκλέτα.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι από τις έρευνες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για την υπόθεση, δεσμεύθηκαν συνολικά 2.168 πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, σε διακινούμενα και μη δέματα, εκτιμώμενης αξίας άνω των -1.227.000- ευρώ και 48.000 δολαρίων.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω επιχείρηση υλοποιήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και της δράσης EMPACT 2.2 EAST MED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ηγείται η χώρα μας.

Κατά την επιχείρηση παρευρέθηκαν στην Ελλάδα, ειδικός εμπειρογνώμονας της EUROPOL, ο σύνδεσμος του CBP των Η.Π.Α. στην EUROPOL, ειδικοί ερευνητές των γραφείων HSI και FBI της Πρεσβείας των Η.Π.Α. καθώς και ειδικό κλιμάκιο ερευνητών του FBI MIAMI των Η.Π.Α., προκειμένου να συνδράμουν στην ανάλυση των πληροφοριακών στοιχείων που ανέκυψαν και την περαιτέρω ανταλλαγή πληροφοριών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια και έγγραφα θα ερευνηθούν εργαστηριακά στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

