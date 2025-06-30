Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ζητά εξηγήσεις από το BBC για το πώς μεταδόθηκαν, σε ζωντανή σύνδεση, αντιισραηλινά συνθήματα στη διάρκεια συναυλίας στο διάσημο μουσικό φεστιβάλ του Γκλαστονμπέρι.

Η αστυνομία αξιολογεί πλάνα από την εμφάνιση του ραπ-πανκ συγκροτήματος των Bob Vylan, των οποίων ο τραγουδιστής φώναζε «θάνατος στις IDF» (τις Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας), και του ιρλανδικού ραπ συγκροτήματος Kneecap, το οποίο πρότεινε στους οπαδούς να «ξεκινήσουν εξέγερση» έξω από την επικείμενη εμφάνιση ενός μέλους του συγκροτήματος στο δικαστήριο.

«Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για αυτή την απίστευτη ρητορική μίσους... Το BBC πρέπει να εξηγήσει πώς μεταδόθηκαν αυτές οι εικόνες», δήλωσε ο Στάρμερ.

Η αντίδραση του Βρετανού πρωθυπουργού ήρθε μετά τις σφοδρές αντιδράσεις που προκλήθηκαν τόσο από την πολιτική σκηνή όσο και από πρώην υπάλληλους του BBC, που ζήτησαν επίσης εξηγήσεις από το δίκτυο.

Σύμφωνα με τον Independent, το ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί την Τρίτη και στην επιτροπή πολιτισμού της Βουλής των Κοινοτήτων και δεν αποκλείεται ο γενικός διευθυντής του BBC να κληθεί στο κοινοβούλιο.

«Δεν πρέπει να δοθεί βήμα στους Kneecap και αυτό ισχύει και για οποιονδήποτε άλλο καλλιτέχνη που απειλεί ή υποκινεί τη βία», σημείωσε ο Στάρμερ.

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας κατήγγειλε τις σκηνές ως "φρικτές" και δήλωσε ότι «το BBC και το Γκλαστονμπέρι έχουν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το πώς είδαμε ένα τέτοιο θέαμα στις οθόνες μας».

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ισραηλινή πρεσβεία στο Λονδίνο δήλωσε «βαθιά ενοχλημένη από την εμπρηστική και γεμάτη μίσος ρητορική που εκφράστηκε στη σκηνή του Φεστιβάλ Γκλαστονμπέρι». Αλλά, σε απάντηση, ο Βρετανός υπουργός Υγείας είπε στην ισραηλινή κυβέρνηση να βάλει «τα δικά της πράγματα σε τάξη» και να λάβει πιο σοβαρά υπόψη της τη βία κατά των Παλαιστινίων.

Εκπρόσωπος του BBC δήλωσε: «Ορισμένα από τα σχόλια που έγιναν κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των Bob Vylan ήταν βαθιά προσβλητικά. Κατά τη διάρκεια αυτής της ζωντανής μετάδοσης στο iPlayer, η οποία αντανακλούσε το τι συνέβαινε στη σκηνή. Εκδόθηκε προειδοποίηση στην οθόνη για την πολύ έντονη γλώσσα. Δεν σχεδιάζουμε να κάνουμε διαθέσιμη την παράσταση κατά παραγγελία».

Και το Φεστιβάλ Γκλαστονμπέρι δήλωσε ότι είναι "συγκλονισμένο" από τις πράξεις των Bob Vylan, προσθέτοντας: «Τα συνθήματά τους ξεπέρασαν κατά πολύ τα όρια και υπενθυμίζουμε επειγόντως σε όλους όσους συμμετέχουν στην παραγωγή του φεστιβάλ ότι δεν υπάρχει χώρος στο Γκλαστονμπέρι για αντισημιτισμό, ρητορική μίσους ή υποκίνηση σε βία».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.