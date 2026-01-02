Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σχίπχολ του Άμστερνταμ αναμένει ότι εκατοντάδες πτήσεις θα ακυρωθούν το Σάββατο, 3 Ιανουαρίου, λόγω χιονιού και παγετού, μετέδωσε σήμερα το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP, επικαλούμενο τη διοίκηση του αεροδρομίου.

Το Σχίπχολ, ένας από τους πιο πολυσύχναστους κόμβους της Ευρώπης, ακύρωσε σήμερα ήδη δεκάδες πτήσεις για τον ίδιο λόγο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

