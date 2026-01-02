Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ολλανδία: Εκατοντάδες ακυρώσεις πτήσεων αναμένονται στο αεροδρόμιο του Άμστερνταμ

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σχίπχολ θα ακυρώσει πτήσεις αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις για χιονόπτωση και παγετό, σύμφωνα με το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων

Αεροπλάνο στο αεροδρόμιο

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Σχίπχολ του Άμστερνταμ αναμένει ότι εκατοντάδες πτήσεις θα ακυρωθούν το Σάββατο, 3 Ιανουαρίου, λόγω χιονιού και παγετού, μετέδωσε σήμερα το ολλανδικό πρακτορείο ειδήσεων ANP, επικαλούμενο τη διοίκηση του αεροδρομίου.

Το Σχίπχολ, ένας από τους πιο πολυσύχναστους κόμβους της Ευρώπης, ακύρωσε σήμερα ήδη δεκάδες πτήσεις για τον ίδιο λόγο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άμστερνταμ ακυρώσεις πτήσεων χιόνι
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark