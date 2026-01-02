Τα εγκαύματα που έχουν υποστεί πολλοί από τους τραυματίες - στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά - από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά είναι τόσο σοβαρά που Ελβετοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες πριν ταυτοποιηθούν τα θύματα.

«Πολλοί από αυτούς (τους τραυματίες)... περίπου 80 έως 100, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ.

Πολλοί από τους σοβαρά τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων σε νοσοκομεία σε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ένας Ελβετός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Ο αριθμός των νεκρών εκτιμάται για την ώρα στους 40 όπως δήλωσε ο πρόεδρος της περιφέρειας Valais, Mathias Reynard, σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν την Παρασκευή.

Ο ίδιος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του και είπε ότι «πολλοί άνθρωποι» λαμβάνουν φροντίδα και βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση και ότι εργάζονται επίσης για την ταυτοποίηση των θυμάτων «το συντομότερο δυνατό». Μάλιστα, πρόσθεσε πως 50 τραυματίες έχουν μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν σε νοσοκομεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών σε εξειδικευμένα κέντρα για εγκαύματα προκειμένου να λάβουν εξειδικευμένη θεραπεία. Παράλληλα, δήλωσε ότι εξειδικευμένοι γιατροί συμβάλουν επίσης για να υποστηρίξουν όσους βρίσκονται στα νοσοκομεία του Βαλέ.

Σημείωσε ότι υπήρξε επικοινωνία με τον υπουργό Υγείας της Γαλλίας και ότι οι μεταφορές ασθενών «έχουν ήδη ξεκινήσει σε γαλλικά νοσοκομεία».

Οι ελβετικές υγειονομικές Αρχές έλαβαν επίσης μια «προσφορά βοήθειας για τη φροντίδα τραυματισμένων ασθενών» από την Ιταλία, με ασθενείς να μεταφέρονται στη βόρεια Ιταλία, δήλωσε ο Ρεϊνάρ.

Μεταξύ των τραυματιών είναι 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι πολίτες, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, καθώς και υπήκοοι της Βοσνίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας.

Οι εθνικότητες δεκατεσσάρων από τους τραυματίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι, 16χρονος Ιταλός διεθνής γκόλφερ που ζούσε στο Ντουμπάι, είναι ο πρώτος ταυτοποιημένος νεκρός της τραγωδίας, καθώς είναι σε εξέλιξη η ταυτοποίηση των θυμάτων.

Αγνοείται 15χρονη ελληνικής καταγωγής, μόνιμη κάτοικος Ελβετίας

Σημειώνεται πως τη 15χρονη ελληνικής καταγωγής Αλίκη Καλλέργη, που βρισκόταν στο μπαρ «Le Constellation», στο Κραν Μοντανά, όπου ξέσπασε η φονική πυρκαγιά, αναζητούν οι συγγενείς της, κάνοντας εκκλήσεις μέσα από τα social media για πληροφορίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) βρισκόταν στο μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί με 3 φίλες.

Η νεαρή έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική και είναι μόνιμη κάτοικος Ελβετίας. Ο πατέρας της είναι Έλληνας και η μητέρα της Ελβετή.

Ο αδερφός της Αλίκης έκανε ανάρτηση στα social media αναφέροντας πως «δεν έχουμε κανένα νέο μετά το ξέσπασμα της φωτιά στο μπαρ» και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο: +41789040021.

Την πληροφορία πως ανάμεσα στους αγνοούμενους υπάρχει νεαρή Ελληνίδα, επιβεβαιώνουν και πηγές του υπουργείου Εξωτερικών.

Τελετή στις 9 Ιανουαρίου στο Κραν-Μοντανά

Ο Mathias Reynard ανέφερε ότι μια τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Κραν-Μοντανά την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου η οποία θα είναι μια ευκαιρία για τους ανθρώπους να συναντηθούν ως κοινότητα «για να βιώσουν μαζί αυτό το εθνικό πένθος».

Πρόσθεσε ότι ένα βιβλίο συλλυπητηρίων θα αναρτηθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της Συνομοσπονδίας από το Σάββατο για όποιον θέλει να μοιραστεί ένα μήνυμα συμπαράστασης σε όσους έχουν πληγεί από την πυρκαγιά.

Αστυνομία: Η ταυτοποίηση των νεκρών συνεχίζεται - Ταυτοποιήθηκαν 113 από τους 119 τραυματίες

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αστυνομίας, Frederic Gisler τόνισε ότι η ταυτοποίηση των 40 θυμάτων συνεχίζεται. «Αυτή είναι η προτεραιότητά μας», είπε χαρακτηριστικά.

Επανέλαβε ότι διαθέτουν τους «απαραίτητους πόρους για να το κάνουν αυτό» με εξειδικευμένη υποστήριξη. Ωστόσο, σημείωσε πως υπάρχουν επίσημες διαδικασίες που «απαιτούν χρόνο» και περιλαμβάνουν τη συνεργασία με αρκετές άλλες χώρες.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι 113 από τους 119 τραυματίες έχουν επίσημα ταυτοποιηθεί και ότι η επίσημη διαδικασία ταυτοποίησης των έξι άλλων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Επιπλέον, ο Pierre-Antoine Lengen, επικεφαλής της Ελβετικής Δικαστικής Αστυνομίας είπε ότι η ταυτοποίηση των νεκρών είναι «απόλυτη προτεραιότητα» αυτή τη στιγμή και πρόσθεσε ότι σχεδόν κάθε αστυνομική αρχή στην περιοχή αξιοποιείται.

«Δεν επιτρέπονται λάθη. Πρέπει να επιστρέψουμε τα σωστά λείψανα στις οικογένειες», ανέφερε ενδεικτικά.

Εισαγγελέας: Η πυρκαγιά ξεκίνησε από κεριά σε μπουκάλια

Οι αρχικές έρευνες υποδηλώνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε όταν «σπινθηροβόλα κεριά,» που ήταν τοποθετημένα σε μπουκάλια σαμπάνιας ήρθαν πολύ κοντά στην οροφή του κτιρίου, δήλωσε η Beatrice Pilloud, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ.

«Όλα υποδηλώνουν ότι η φωτιά ξεκίνησε από σπινθηροβόλα κεριά που ήταν τοποθετημένα στο στόμιο μπουκαλιών σαμπάνιας. Αυτά έφτασαν πολύ κοντά στην οροφή. Από εκεί, ακολούθησε μια γρήγορη, πολύ γρήγορη πυρκαγιά», τόνισε η εισαγγελέας.

Η ίδια πρόσθεσε πως έχουν συλλεχθεί και αναλυθεί βίντεο και έχουν ληφθεί καταθέσεις από αρκετά άτομα. Ειδικότερα, η γενική εισαγγελέας ανέφερε ότι ληφθηκαν καταθέσεις από τους δύο Γάλλους υπεύθυνους του μπαρ, καθώς και άτομα που διέφυγαν από την πυρκαγιά, η οποία εξαπλώθηκε γρήγορα σε όλο τον χώρο.

Η Beatrice Pilloud σημείωσε ότι οι καταθέσεις βοήθησαν να καταρτίσουν μια λίστα με τα άτομα που ήταν παρόντα κατά τη διάρκεια του περιστατικού.

Έρευνα για την οροφή και τα βεγγαλικά στο μπαρ

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου για την τραγωδία, ένας δημοσιογράφος ρώτησε για την οροφή του μπαρ. Η Γενική Εισαγγελέας απάντησε ότι ερευνάται η εγκατάσταση αφρού που υπήρχε στην οροφή και το εάν συμμορφωνόταν με τους κανονισμούς.

Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα σε αυτό το στάδιο εάν είχε εγκατασταθεί με ή χωρίς άδεια.

«Είναι απαραίτητο να μην κάνουμε καμία υπόθεση... αφήστε μας να κάνουμε τη δουλειά μας», σημείωσε.

Παράλληλα, οι αξιωματούχοι κλήθηκαν να παράσχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα βεγγαλικά που χρησιμοποιήθηκαν στο μπαρ.

Η εισαγγελέας είπε ότι τα βεγγαλικά «είναι κεριά γενεθλίων που μπορείτε να αγοράσετε σε ένα κατάστημα».

Εξήγησε ότι «όλοι μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτά» και δήλωσε ότι θα διεξαχθεί έρευνα για τα βεγγαλικά και για το αν είναι εντάξει να γίνεται χρήση τους σε κλειστό χώρο.

«Δεν έχει εντοπιστεί ποινική ευθύνη προς το παρόν»

Σε ερώτημα σχετικά με την ευθύνη και το κατά πόσον οι αξιωματούχοι θα λάβουν μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι δύο Γάλλοι υπεύθυνοι του μπαρ δεν «θα επιστρέψουν απλώς στη Γαλλία, δεδομένου ότι η Γαλλία δεν εκδίδει τους δικούς της πολίτες».

Η Γενική Εισαγγελέας απάντησε ότι «δεν πρόκειται να μιλήσει» για τους δύο Γάλλους, προσθέτοντας ότι «προς το παρόν, δεν έχει εντοπιστεί ποινική ευθύνη».

Η ίδια συμπλήρωσε: «Όταν κάποιος καλείται για κατάθεση προκειμένουν να παράσχει πληροφορίες, εάν υπάρχει κίνδυνος να φύγει, μπορούμε να λάβουμε μέτρα».

4 στη ΜΕΘ στο νοσοκομείο Sion

Ο γενικός διευθυντής του νοσοκομείου του Βαλέ, Eric Bonvin, ανέφερε ότι 55 άτομα με «σοβαρά τραύματα» μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τη νύχτα του συμβάντος.

Από αυτούς τους 55, οι 13 κατάφεραν να επιστρέψουν σπίτι τους και οι 11 παραμένουν στο νοσοκομείο στο Σιόν, όπως είπε ο ίδιος.

Είκοσι οκτώ (28) μεταφέρθηκαν σε άλλα ελβετικά νοσοκομεία ή νοσοκομεία στο εξωτερικό, πρόσθεσε ο Bonvin.

Από τους 11 που παρέμειναν στο νοσοκομείο Sion, 4 νοσηλεύονται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ 3 υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση και άλλοι τέσσερις χειρουργούνται στο νοσοκομείο Sierre.

Διπλασιασμός πληθυσμού στο Βαλέ την Πρωτοχρονιά

Η τραγωδία έλαβε χώρα σε ένα «εορταστικό πλαίσιο» την ώρα που ο πληθυσμός στο Βαλέ διπλασιάζεται, είπε ο γενικός διευθυντής του νοσοκομείου του Βαλέ.

Το κέντρο επειγόντων περιστατικών ήταν ήδη απασχολημένο τη νύχτα του συμβάντος με «συνήθεις τραυματισμούς», συμπλήρωσε ο ίδιος και σημείωσε ότι η ομάδα του νοσοκομείου του Sion ανταποκρίθηκε «άμεσα», προσθέτοντας ότι «όλοι οι τραυματίες έλαβαν φροντίδα».

Γάλλοι στρατιωτικοί γιατροί μεταβαίνουν στο Κραν Μοντανά για να βοηθήσουν τους εγκαυματίες

Μια ομάδα Γάλλων στρατιωτικών γιατρών μεταβαίνει στην Ελβετία για μια «αποστολή εκτίμησης των εγκαυματιών» ενόψει της μεταφοράς τους σε άλλες χώρες, μετά τη φονική πυρκαγιά σε ένα μπαρ του Κραν Μοντανά, ανακοίνωσε το υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων.

Η ομάδα αυτή αποτελείται από έναν πλαστικό χειρουργό, έναν αναισθησιολόγο και μια ειδικευμένη νοσηλεύτρια, καθώς και από έναν γιατρό της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αναμένεται να φτάσει στην Ελβετία νωρίς το απόγευμα και «θα παραμείνει για πολλές ημέρες, ώστε να στηρίξει το έργο των ελβετικών υγειονομικών αρχών».

Στη Γαλλία, τα τμήματα εγκαυμάτων της Υπηρεσίας Υγείας του στρατού έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας, ιδίως τα στρατιωτικά νοσοκομεία του Περσί, κοντά στο Παρίσι και της Σεντ-Αν στην Τουλόν. Συνεργάζονται στενά με το υπουργείο Υγείας ώστε να γίνει ο κατάλληλος καταμερισμός των τραυματιών, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα.

Τρεις από τους τραυματίες, δύο Γάλλοι και ένας Ελβετός, μεταφέρθηκαν το πρωί στη Λιόν και το Παρίσι. Οι ελβετικές αρχές ζήτησαν από τη Γαλλία να παραλάβει άλλους οκτώ τραυματίες, όπως είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Πασκάλ Κονφαβρέ.

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 100 τραυματίστηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε ένα μπαρ του χιονοδρομικού κέντρου του Κραν Μοντανά, στο καντόνι του Βαλαί, ενώ γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά.

