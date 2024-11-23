Γαλλία: Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν κατά της βίας σε βάρος των γυναικών

Από το Παρίσι μέχρι τη Μασσαλία, χιλιάδες άνθρωποι –κυρίως γυναίκες, αλλά και πολλοί άνδρες επίσης– διαδήλωσαν σήμερα ζητώντας έναν καθολικό νόμο-πλαίσιο για την αντιμετώπιση της βίας σε βάρος των γυναικών.

«Όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο περισσότερο θα γινόμαστε ορατοί, είναι μια υπόθεση που αφορά όλους, όχι μόνο τις γυναίκες», είπε η Πέγκι Πλου, που συμμετείχε στη διαδήλωση του Παρισιού μαζί με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους – 80.000 σύμφωνα με τους διοργανωτές.

Στη Μασσαλία, στη νότια Γαλλία, περίπου 800 άνθρωποι, κυρίως νέοι, συγκεντρώθηκαν στο Παλιό Λιμάνι για να καταγγείλουν τη σεξιστική βία. «Να σπάσουμε το νόμο της σιωπής, η ντροπή να αλλάξει στρατόπεδο» και «Όχι σημαίνει όχι», έγραφαν στα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές.

«Αισθάνομαι ότι με αφορά, όλοι μας μπορούμε να παίξουμε κάποιον ρόλο και ιδίως οι άνδρες» εξήγησε ο 38χρονος Αρνό Γκαρσέτ, που συμμετείχε μαζί με τα δύο παιδιά του στην κινητοποίηση. «Εμείς είμαστε η πηγή του προβλήματος και η πηγή των λύσεων επίσης», σημείωσε.

Λίγο μακρύτερα, μια γυναίκα φορούσε μια κονκάρδα όπου είχε διαγράψει τη φράση «Προστατεύστε τις κόρες σας» γράφοντας στη θέση της το σύνθημα «Εκπαιδεύστε τους γιους σας».

Οι διαδηλώσεις αυτές έγιναν δύο ημέρες πριν από τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας σε βάρος των γυναικών, τη Δευτέρα.

Η φετινή κινητοποίηση εναντίον κάθε μορφής βίας (σεξουαλικής, σωματικής, ψυχολογικής, οικονομικής…) διεξάγεται στη Γαλλία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες, με φόντο τη δίκη 50 ανδρών που κατηγορούνται ότι βίαζαν επί μια δεκαετία τη 70χρονη Ζιζέλ Πελικό αφού τη νάρκωνε, εν αγνοία της, ο σύζυγός της. Η υπόθεση αυτή, που συγκλόνισε τη χώρα και την παγκόσμια κοινή γνώμη, «δείχνει ότι η κουλτούρα του βιασμού είναι ριζωμένη στην κοινωνία, όπως και η βία κατά των γυναικών», είπε η Αμαντίν Κορμιέ, της οργάνωσης «Φεμινιστική απεργία», σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε πρόσφατα. «Η πατριαρχική βία ασκείται παντού, στα σπίτια, στους χώρους εργασίας, στους χώρους σπουδών, στον δρόμο, στα μέσα μεταφοράς, στα νοσηλευτικά ιδρύματα, παντού στην κοινωνία», τόνισε.

Την έκκληση για κινητοποίηση υπέγραψαν περισσότερες από 400 οργανώσεις και προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων τραγουδίστριες και ηθοποιοί. «Οι διαδοχικές κυβερνήσεις πολλαπλασίασαν τις υποσχέσεις αλλά τα μέσα είναι ασήμαντα και μειούμενα, η πολιτική δράση είναι σχεδόν ανύπαρκτη» ανέφεραν στη διακήρυξή τους ζητώντας να γίνει ένα «πραγματικό άλμα».

Τον Νοέμβριο του 2017, λίγους μήνες αφού ανέλαβε την προεδρία, ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι πρώτος στόχος της προεδρίας του θα είναι να προωθήσει την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και την «πλήρη εξάλειψη της βίας σε βάρος των γυναικών». Τα μέτρα που ελήφθησαν (όπως ένας τηλεφωνικός αριθμός για καταγγελίες από τα θύματα) χαιρετίστηκαν από τις ενώσεις για τα δικαιώματα των γυναικών, μολονότι τα θεώρησαν ανεπαρκή. Ζητούν να επενδυθεί ένα ποσό 2,6 δισεκ. ευρώ ετησίως για την καταπολέμηση της βίας και να ψηφιστεί ένας «ενιαίος νόμος πλαίσιο» που θα αντικαταστήσει τη σημερινή, «κατακερματισμένη και ατελή» νομοθεσία.

Η υφυπουργός που είναι αρμόδια για θέματα Ισότητας, η Σαλιμά Σαά, είπε στις αρχές του μήνα ότι θα ανακοινώσει στις 25 Νοεμβρίου «συγκεκριμένα και αποτελεσματικά μέτρα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

