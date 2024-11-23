Μία από τις βασικές εξαγγελίες του Ντόναλντ Τραμπ πριν την εκλογή του -για δεύτερη φορά- στον Λευκό Οίκο, αφορούσε τον τερματισμό των πολέμων στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, σε... 24 ώρες. Οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο -ιδιαίτερα της Ουκρανίας- καθιστούν κάτι παραπάνω από επείγουσα την παρέμβαση του νέου προέδρου των ΗΠΑ, καθώς ο κλοιός για το Κίεβο σφίγγει ολοένα και περισσότερο και η ένταση έχει φτάσει στο σημείο να γίνονται επίσημες αναφορές για Γ' Παγκόσμιο Πόλεμο και για πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βλέπει ότι η μάχη στο μέτωπο χάνεται, με τη Ρωσία να κλιμακώνει τις επιθέσεις της τόσο σε πυκνότητα, όσο και σε ισχύ. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε το Σάββατο ότι ο πόλεμος μπορεί να τερματιστεί το αμέσως επόμενο διάστημα και δη τον Ιανουάριο, μήνας εξαιρετικά κρίσιμος για τις εξελίξεις, καθώς θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι τον Ιανουάριο είναι πιθανόν να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο, από τον οποίο περιμένει να του καταθέσει τις προτάσεις του για ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου.

«Όσο για το πότε θα τελειώσει ο πόλεμος… όταν η Ρωσία θέλει να τελειώσει αυτός ο πόλεμος. Όταν η Αμερική έχει ισχυρότερη θέση. Όταν ο Παγκόσμιος Νότος είναι στο πλευρό της Ουκρανίας και στο πλευρό του τερματισμού του πολέμου», είπε ο Ζελένσκι σε διάσκεψη για την επισιτιστική ασφάλεια, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Ukrinform.

«Δεν θα είναι εύκολος δρόμος, αλλά είμαι βέβαιος ότι έχουμε κάθε ευκαιρία να το κάνουμε την επόμενη χρονιά. Είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις από ηγέτες αφρικανικών χωρών, Ασίας και αραβικών κρατών. Θέλω επίσης να ακούσω τις προτάσεις του νέου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Νομίζω ότι θα τους δούμε τον Ιανουάριο και θα έχουμε ένα σχέδιο για να τερματίσουμε αυτόν τον πόλεμο», πρόσθεσε.

Αναλυτές θεωρούν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και ότι έχουν ήδη ξεκινήσει διαβουλεύσεις σε πολλαπλά επίπεδα, για μία συμφωνία. Κατά την προεκλογική περίοδο, ο Ρεπουμπλικανός πολιτικός και οι συνεργάτες του, είχαν αμφισβητήσει ευθέως την παροχή τεραστίων ποσών για τη στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας, γεγονός που ενδέχεται να προϊδεάζει για τη γραμμή που θα ακολουθήσει ο επερχόμενος πρόεδρος, ακόμη και για το σχέδιο αυτό καθ΄αυτό που έχει καταρτίσει και που ενδεχομένως να έχει ήδη ενεργοποιήσει, ώστε τον Ιανουάριο, με την ανάληψη των καθηκόντων του, να «τρέξει» τις εξελίξεις.

Λίγα 24ωρα νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε τηλεφωνικά με τον Γερμανό καγκελάριο, Όλαφ Σολτς, στον οποίο διεμήνυσε με σαφήνεια ότι οι όποιες συζητήσεις για την Ουκρανία, θα πρέπει να διεξαχθούν πάνω σε δύο βάσεις: 1)Την ασφάλεια της Ρωσίας και 2)Τη νέα εδαφική πραγματικότητα.

Αυτό σημαίνει πρώτον, ένα νέο δόγμα για το ΝΑΤΟ, απέναντι στη Ρωσία και δεύτερον, τη συνειδητοποίηση της Δύσης ότι τα εδάφη που έχει κατακτήσει στο μέτωπο ο ρωσικός στρατός, δεν θα επιστραφούν στην Ουκρανία.

Όσον αφορά στο νέο δόγμα του ΝΑΤΟ, η Μόσχα έχει φανερώσει τις διαθέσεις της. Αποκλείει κάθε ενδεχόμενο εισόδου της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και απαιτεί πυραυλικά συστήματα και αεροπορικές βάσεις του ΝΑΤΟ, να βρίσκονται σε απόσταση ασφαλείας από τα σύνορά της. Το μοναδικό ανοιχτό ενδεχόμενο που αφήνει προς συζήτηση -και αυτό όχι με ξεκάθαρο τρόπο- είναι την ένταξη ή συνεργασία της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που προϋποθέτει την -έστω- και μερική αποκατάσταση της σχέσης μεταξύ Μόσχας και ΕΕ.

Συνάντηση Ρούτε με Τραμπ στη Φλόριντα

Οι «ζυμώσεις» στο παρασκήνιο φαίνεται ότι εξελίσσονται με ραγδαίο τρόπο, αν και οι λεπτομέρειες παραμένουν κρυφές, καθώς οποιαδήποτε διαρροή κρίσιμης πληροφορίας, θα μπορούσε να αποβεί μοιραία για τις κινήσεις που θα ακολουθήσουν στη σκακιέρα της παγκόσμιας γεωπολιτικής σκηνής.

Ως εκ τούτου, το ταξίδι του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε στη Φλόριντα και η συνάντηση με τον επερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κρίνεται από τους διεθνείς αναλυτές ως κομβικής σημασίας. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, στο Παλμ Μπιτς ο Τραμπ και ο Ρούτε συζήτησαν «το φάσμα των παγκόσμιων ζητημάτων ασφάλειας» που αντιμετωπίζει η Συμμαχία.

Το βασικό ζητούμενο, ωστόσο, είναι το τι μέλλει γενέσθαι στην Ουκρανία, καθώς, όπως δήλωσε ο Λευκός Οίκος, το θέμα της Μέσης Ανατολής θα το αναλάβει προσωπικά ο πρόεδρος Τραμπ και άρα δεν θα εμπλακεί το ΝΑΤΟ.

Ποιο ήταν το πλαίσιο της συζήτησης μεταξύ Τραμπ και Ρούτε για την Ουκρανία; Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε καθώς το ΝΑΤΟ αντιμετωπίζει μια από τις πιο δύσκολες προκλήσεις του: Να υποστηρίξει την Ουκρανία εν μέσω του σκληρού πολέμου της Ρωσίας. Ο Τραμπ, όπως αναφέραμε πιο πάνω, έχει υποστηρίξει ότι κακώς δίνονται τόσο μεγάλα κεφάλαια και δεν δεσμεύτηκε να συνεχίσει τη βοήθεια στο Κίεβο.

Το δεύτερο θέμα που εικάζεται πως τέθηκε στο τραπέζι της συζήτησης αφορά τις αμυντικές δαπάνες. Ο Τραμπ επέλεξε πρόσφατα τον Μάθιου Γουίτακερ, ο οποίος υπηρέτησε ως γενικός εισαγγελέας κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, ως την επιλογή του για πρεσβευτή των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ. Εάν επιβεβαιωθεί, ο Whitaker πιθανότατα θα επιφορτιστεί επίσης με την ενίσχυση της πίεσης στις χώρες της συμμαχίας του ΝΑΤΟ για να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες - ανανεώνοντας τις προσπάθειες που έκανε ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία. Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα τηρήσει την αμοιβαία αμυντική δέσμευση του ΝΑΤΟ μόνο για χώρες που συνεισφέρουν αρκετά από τους ετήσιους προϋπολογισμούς τους στην άμυνα.

Όλα τα παραπάνω αδηγούν στα εξής συμπεράσματα:

1)Τον Ιανουάριο αναμένονται εξελίξεις σε διπλωματικό επίπεδο για την επίλυση του ουκρανικού ζητήματος.

2)Κομβική σημασία θα διαδραματίσουν τα δεδομένα που θα έχουν διαμορφωθεί στο πεδίο της μάχης.

3)Η Δύση θα πρέπει να βρει έναν διαφορετικό κοινό βηματισμό, καθώς οι διαφορές Τραμπ και Ευρώπης είναι αρκετά σημαντικές σε πολλά επίπεδα.

4)Προκύπτει το εξής μεγάλο ερώτημα: Μετά την επίλυση του ουκρανικού και τον τερματισμό του πολέμου, πώς θα έχει διαμορφωθεί το παγκόσμιο σκηνικό;

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.