Ρωσία: Με νόμο θα διαγράφονται τα χρέη των νεοσύλλεκτων που δέχονται να πολεμήσουν στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπέγραψε σήμερα έναν νόμο με βάση τον οποίο θα διαγραφούν τα χρέη των νεοσύλλεκτων που εντάσσονται στον στρατό για να πολεμήσουν στην Ουκρανία, όπως αναφέρει μια ιστοσελίδα της ρωσικής κυβέρνησης.

Ρωσικά πρακτορεία ανέφεραν ότι ο νόμος προβλέπει τη διαγραφή έως και 10 εκατομμυρίων ρουβλίων (95.835 δολάρια) ληξιπρόθεσμων οφειλών για όσους υπογράφουν συμβόλαια με το υπουργείο Άμυνας για να πολεμήσουν στην Ουκρανία για τουλάχιστον ένα χρόνο, αρχής γενομένης από την 1η Δεκεμβρίου.

Ο νόμος ισχύει για όλους τους πιθανούς νεοσύλλεκτους εναντίον των οποίων έχουν κινηθεί διαδικασίες είσπραξης οφειλών πριν από την 1η Δεκεμβρίου.

Η Ρωσία προσπαθεί να στρατολογήσει περισσότερους άνδρες, προσφέροντας ολοένα και μεγαλύτερες αμοιβές, σε ορισμένες περιπτώσεις πολλαπλάσιες του μέσου μισθού, σε όσους είναι πρόθυμοι να πολεμήσουν στην Ουκρανία.

Η τακτική αυτή επέτρεψε στον στρατό να αυξήσει το ανθρώπινο δυναμικό του στην περιοχή των συγκρούσεων, αποφεύγοντας παράλληλα άλλον έναν γύρο γενικής επιστράτευσης, κάτι που προκάλεσε μαζική έξοδο από τη Ρωσία τον Σεπτέμβριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

