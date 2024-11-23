Δραματική τροπή έχουν λάβει τα γεγονότα στη 29η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP29) με τις συνομιλίες να βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης αφού η ομάδα των μικρών νησιωτικών κρατών ανακοίνωσε ότι αποχωρεί.

«Ντροπή» φώναξαν κάποιοι αγωνιστές για το κλίμα, «Πληρώστε!» φώναξαν άλλοι.

Τα χρήματα είναι το μεγάλο ζήτημα εδώ – οι διπλωμάτες του κλίματος συζητούν τα κεφάλαια που πρέπει να δεσμεύσουν οι πλουσιότερες χώρες να δώσουν στις αναπτυσσόμενες χώρες για να τις βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή.

Τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζουμε για τη COP29

Χθες, το προσχέδιο κειμένου έδινε ως κύριο στόχο τα 250 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2035, με επικεφαλής τις ανεπτυγμένες χώρες και καλύπτοντας δημόσιες και ιδιωτικές πηγές.

Αυτό έχει επικριθεί έντονα καθώς υπολείπεται πολύ από αυτό που ζήτησαν οι φτωχότερες χώρες

Υπάρχει επίσης διαφωνία σχετικά με τα ορυκτά καύσιμα - δηλαδή τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Η ανησυχία είναι ότι ορισμένες χώρες προσπαθούν να υποχωρήσουν στη συμφωνία του περασμένου έτους για «μετάβαση» από τα ορυκτά καύσιμα στα ενεργειακά συστήματα

Νέα προσχέδια κειμένων για αυτά τα θέματα αναμένονταν σήμερα το πρωί - αλλά ακόμα δεν έχουν έρθει

Ως εκ τούτου, δεν είναι σαφές πότε οι συνομιλίες - που επρόκειτο να ολοκληρωθούν χθες - θα καταλήξουν σε συμφωνία, αν τελικά γίνει αυτό

John Podesta

Δραματικές εξελίξεις στη COP29

Το αντικείμενο της έντασης ήταν ο John Podesta, ο οποίος είναι απεσταλμένος των ΗΠΑ για το κλίμα, και βρέθηκε από την αίθουσα συσκέψεων σε χαοτικές σκηνές στο Μπακού.

Η COP29 πήρε μια δραματική τροπή σήμερα το απόγευμα, με αποχωρήσεις από αναπτυσσόμενες χώρες από συναντήσεις με την προεδρία του Αζερμπαϊτζάν για την κλιματική χρηματοδότηση.

«Aυτή ήταν η καταιγίδα πριν από την ηρεμία»

Υπήρχε ορατή οργή μεταξύ των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών και των νησιωτικών κρατών που αντιμετώπισαν εμπαιγμό από πλουσιότερα έθνη.

Οι αναπτυσσόμενες χώρες και τα νησιωτικά κράτη δήλωσαν ότι η οικονομική προσφορά που που τίθεται ως αντικείμενο διαπραγμάτευσης είναι προσβλητική, νιώθουν αποκλεισμένοι και αγνοημένοι.

Σε αυτή την ατμόσφαιρα, οι ακτιβιστές στράφηκαν εναντίον του Podesta φωνάζοντας ότι οι ΗΠΑ είχαν ξεπουλήσει και δεν είχαν πληρώσει το δίκαιο μερίδιό τους.

Ο Podesta φαινόταν ατάραχος, λέγοντας στο δημοσιογράφο του BBC, Justin Rowlatt ότι ήλπιζε «αυτή ήταν η καταιγίδα πριν από την ηρεμία».

Ο Toeolesulusulu Cedric Schuster, υπουργός Περιβάλλοντος της Σαμόα, έφυγε από τη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για το κλίμα COP29

Τι θα συμβεί αν δεν υπάρξει συμφωνία;

Είναι πολύ συνηθισμένο αυτές οι διασκέψεις να χαρακτηρίζονται από ένταση, αλλά θα ήταν πολύ ασυνήθιστο οι συνομιλίες να καταρρεύσουν εντελώς.

Εάν αυτό συνέβαινε, η τελική συμφωνία πιθανότατα θα καθυστερούσε μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο στη Βόννη της Γερμανίας, όπως συνέβη με τη COP6 το 2000.

Η Βόννη είναι η τοποθεσία των κεντρικών γραφείων του ΟΗΕ για το κλίμα και είναι εκεί όπου οι χώρες συγκεντρώνονται συνήθως για τη διάσκεψη για το κλίμα στα μέσα του έτους κάτι σαν μία μίνι-COP.

Στόχος αυτών των συναντήσεων της Βόννης είναι να σημειωθεί κάποια πρόοδος σε ορισμένες από τις τεχνικές πτυχές των διαπραγματεύσεων, έτσι ώστε να μπορούν να ληφθούν πολιτικές αποφάσεις στη COP στο τέλος του έτους.

Η απόσυρση της συμφωνίας COP29 στη Βόννη θα μπορούσε επομένως να έχει αρνητικές συνέπειες για την πρόοδο ενόψει της COP30 του επόμενου έτους στη Βραζιλία.

Αλλά οι συνομιλίες δεν έχουν καταρρεύσει ακόμα, αναμένεται να φανεί το πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ώρες.

Πηγή: skai.gr

