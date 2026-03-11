CNN: Το Ισραήλ προετοιμάζεται για «σημαντική επέκταση» των επιθέσεων από Ιράν και Χεζμπολάχ

Το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια πιθανή «σημαντική επέκταση» των επιθέσεων από το Ιράν και τη Χεζμπολάχ το βράδυ της Τετάρτης, σύμφωνα με δύο ισραηλινές πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκαλεί συνάντηση των ανώτατων πολιτικών αξιωματούχων και αξιωματούχων ασφαλείας του Ισραήλ για να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στο CNN.

Νωρίτερα την Τετάρτη, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε την «πιο έντονη και βαριά επιχείρησή» του από την έναρξη του πολέμου, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η νυχτερινή επίθεση περιελάμβανε την εκτόξευση πυραύλων, συμπεριλαμβανομένου του βαλλιστικού πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς Khorramshahr, εναντίον στόχων στο Ισραήλ και αμερικανικών περιουσιακών στοιχείων στην περιοχή, μετέδωσε ο κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν, IRIB.

Το Ιράν εκτόξευσε αρκετούς γύρους βαλλιστικών πυραύλων κατά τη διάρκεια της νύχτας και καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας την Τετάρτη. Δεν υπήρξαν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές, σύμφωνα με τη Magen David Adom, την υπηρεσία έκτακτης ανάγκης του Ισραήλ.

