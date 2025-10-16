Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Όρμπαν: Μιλήσαμε με τον Τραμπ για την συνάντησή του με τον Πούτιν

Ο Βίκτορ Όρμπαν ανακοίνωσε πως συζήτησε τηλεφωνικά με τον Τραμπ για την προετοιμασία της συνάντησης με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη- Η ανάρτησή του

Βίκτορ Όρμπαν κοντινό

Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν γνωστοποίησε απόψε πως μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με την προετοιμασία της σχεδιαζόμενης συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη.

«Η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας είναι σπουδαίο νέο για τους φιλειρηνικούς λαούς του κόσμου. Είμαστε έτοιμοι!», έγραψε αρχικά στην πλατφόρμα X ο ούγγρος πρωθυπουργός.

Αργότερα, ενημέρωσε: «Μόλις ολοκλήρωσα την τηλεφωνική επικοινωνία μου με τον πρόεδρο Τραμπ. Οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας έχουν ξεκινήσει».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ουγγαρία Ντόναλντ Τραμπ Βλαντίμιρ Πούτιν Βουδαπέστη διπλωματία ΗΠΑ Ρωσία Όρμπαν
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
4 0 Bookmark