Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν γνωστοποίησε απόψε πως μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ σχετικά με την προετοιμασία της σχεδιαζόμενης συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη.
«Η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας είναι σπουδαίο νέο για τους φιλειρηνικούς λαούς του κόσμου. Είμαστε έτοιμοι!», έγραψε αρχικά στην πλατφόρμα X ο ούγγρος πρωθυπουργός.
Αργότερα, ενημέρωσε: «Μόλις ολοκλήρωσα την τηλεφωνική επικοινωνία μου με τον πρόεδρο Τραμπ. Οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής ΗΠΑ-Ρωσίας έχουν ξεκινήσει».
