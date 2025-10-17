Πανηγυρισμοί στην Τουρκία μετά τις δηλώσεις Ανδρουλάκη στη Βουλή

Στη Γερμανία φτάνει σήμερα ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών - Στην ατζέντα η ένταξη της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SAFE και η αγορά Eurofighter.

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η πώληση των Eurofighter στην Τουρκία είναι προς το συμφέρον μας σημειώνοντας ότι «η Τουρκία είναι στρατηγικός εταίρος μας εντός του ΝΑΤΟ».

Ηurriyet: Η Γερμανία μιλάει για καζάν - καζάν στα Eurofighter

Ο Γιόχαν Βάντεφουλ δήλωσε: «Πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα μέσω της συνεργασίας. Η Γερμανία και η Τουρκία αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις στην ανάπτυξη της αμυντικής ικανότητας του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Έχουμε αποφασίσει ότι η Τουρκία, ως σύμμαχος, μπορεί να ενισχύσει την αποτρεπτική της ικανότητα με τη βοήθεια των Eurofighters, διότι αυτό είναι προς το συμφέρον μας. Η Τουρκία είναι ένας βασικός στρατηγικός εταίρος κλειδί για εμάς εντός της συμμαχίας του ΝΑΤΟ».

Ο Βάντεφουλ φτάνει σήμερα στην Τουρκία και θα έχει συνάντηση με τον Χακάν Φιντάν. Η Άγκυρα θέλει τη στήριξη του Βερολίνου για την άρση το βέτο της Ελλάδας και την πώληση των Eurofighter.

Πανηγυρισμοί μετά τις δηλώσεις Ανδρουλάκη

Πανηγυρισμούς προκάλεσαν στην Τουρκία οι χθεσινές δηλώσεις του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βουλή, στη συζήτηση για την εξωτερική πολιτική, σύμφωνα με όσα μεταδίδει από την Κωνσταντινούπολη ο Μανώλης Κωστίδης.

Στα τουρκικά ΜΜΕ αναφέρεται ότι «η ελληνική αντιπολίτευση υποστηρίζει πως η Ελλάδα έγινε ντεκόρ του Τραμπ».

Η Hurriyet γράφει: «Στην Αθήνα η αντιπολίτευση δηλώνει 'όταν ο Τραμπ επαινούσε τον Ερντογάν, εμείς γίναμε ντεκόρ'», ενώ η Aksam αναφέρει πως υπάρχει ρήγμα στη γειτονική χώρα.

Η Τουρκία αγόρασε 12 μεταγωγικά αεροσκάφη C-130 J από τη Βρετανία, τα οποία εκσυγχρονίζονται και θα παραδοθούν στην Τουρκία.

Σε στενή συνεργασία το Λονδίνο και η Άγκυρα για την πώληση 40 Εurofighter.

🇹🇷 Türk Hava Kuvvetleri güçleniyor!



✈️ Yeni nesil C-130J’ler yolda!



Türkiye, Birleşik Krallık’tan 12 adet C-130J nakliye uçağı alacağını açıkladı.

👉 128 asker kapasitesi

👉 675 km/sa azami hız

👉 4.000 km menzil

Türk Hava Kuvvetleri filosuna kısa süre içinde katılacaklar.… pic.twitter.com/Iayuw3uiJK — PeakDefenceNews (@PeakDefenceNews) October 16, 2025

