Κατηγορίες απαγγέλθηκαν από ομοσπονδιακή επιτροπή του Μέριλαντ στον πρώην σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Τραμπ, Τζον Μπόλτον, σχετικά με τον χειρισμό απόρρητων εγγράφων.

Ο Μπόλτον, είναι ο τρίτος πολιτικός εχθρός του Τραμπ που κατηγορείται σε λιγότερο από ένα μήνα. Αντιμετωπίζει συνολικά 8 κατηγορίες για διαβίβαση πληροφοριών εθνικής άμυνας και 10 κατηγορίες για παρακράτηση πληροφοριών εθνικής άμυνας.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, o Μπόλτον είχε στην κατοχή του και μοιράστηκε με μέλη της οικογένειάς του ψηφιακά ημερολόγια με τις δραστηριότητές του, που περιείχαν απόρρητα στοιχεία, από την περίοδο που ήταν σύμβουλος εθνικής ασφαλείας, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του Τραμπ.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Μπόλτον μοιράστηκε «περισσότερες από χίλιες σελίδες ημερολογιακών καταχωρήσεων που περιείχαν πληροφορίες με βαθμό απόρρητου έως και TOP SECRET».

Όπως αναφέρει το CNN, ο Μπόλτον φέρεται να κρατούσε χειρόγραφες σημειώσεις από τις δραστηριότητές του στο Λευκό Οίκο σε άλλα ασφαλή μέρη και στη συνέχεια να τις ξαναέγραφε στον υπολογιστή του. Αυτές οι σημειώσεις, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, εκτυπώθηκαν και παρέμειναν σε προσωπικές συσκευές που χρησιμοποιούσαν τόσο ο Μπόλτον όσο και η οικογένειά του.

«Η έρευνα του FBI αποκάλυψε ότι ο Τζον Μπόλτον φέρεται να μετέδωσε απόρρητες πληροφορίες χρησιμοποιώντας προσωπικούς διαδικτυακούς λογαριασμούς και φύλαγε τα εν λόγω έγγραφα στο σπίτι του, παραβιάζοντας κατάφωρα τον ομοσπονδιακό νόμο», ανέφερε ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ σε ανακοίνωσή του.

Οι κατηγορίες έρχονται μετά από ποινική έρευνα που ξεκίνησε το 2022, σχετικά με το χακάρισμα των email του Μπόλτον από το Ιράν.

Ο πρώην σύμβουλος εθνικής ασφαλείας αναμένεται να παραδοθεί, το αργότερο την Παρασκευή, στις αρχές του ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Γκρίνμπελτ, αλλά δεν έχει προγραμματιστεί ακροαματική διαδικασία.

Ο Μπόλτον σε δήλωσή του εξαπέλυσε πυρά κατά του Αμερικανού προέδρου, παρομοιάζοντας την κυβέρνηση του Τραμπ με την μυστική αστυνομία του Στάλιν ενώ τον κατηγόρησε πως «χρησιμοποιεί ως όπλο» το υπουργείο Δικαιοσύνης «για να απαγγείλει κατηγορίες σε όσους θεωρεί εχθρούς του».

Ο Τραμπ πάντως αρνήθηκε πως έχει γνώση για τις κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στον πρώην συνεργάτη του. «Είναι κακός άνθρωπος», είπε ο Τραμπ για τον Μπόλτον σε δημοσιογράφους. «Είναι κρίμα, αλλά έτσι είναι τα πράγματα».

