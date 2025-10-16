Τραμπ: Θα συναντηθούμε με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη

Νέα συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας σε ανάρτησή του στο Truth Social ότι θα συναντηθεί με τον Ρώσο ηγέτη στη Βουδαπέστη, στο πλαίσιο ενός δεύτερου γύρου δια ζώσης συνομιλιών με στόχο να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Οι δηλώσεις του Τραμπ έγιναν μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Ρώσο ηγέτη και μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι εκείνος και ο Πούτιν «συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί μια συνάντηση των υψηλόβαθμων συμβούλων τους την επόμενη εβδομάδα», αν και ο τόπος διεξαγωγής δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

Της αμερικανικής αντιπροσωπείας θα ηγηθεί ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μετά την οποία, όπως είπε, θα ακολουθήσει η συνάντηση των δύο ηγετών.

«Ο πρόεδρος Πούτιν κι εγώ θα συναντηθούμε στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, σε έναν συμφωνημένο τόπο, για να δούμε αν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον “άδοξο” πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας», έγραψε ο Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Τραμπ, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκαν εκτενώς οι εμπορικές σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας για μετά το τέλος του πολέμου.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η τηλεφωνική του συνομιλία με τον Πούτιν ήταν «πολύ παραγωγική» και ότι πίστευε ότι «σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος με τη σημερινή τηλεφωνική συνομιλία».

Στο ίδιο κλίμα και οι δηλώσεις του ειδικού απεσταλμένου του Πούτιν, Ντμίτριεφ, ο οποίος ανέφερε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ – Πούτιν ήταν θετική και παραγωγική, σημειώνοντας πως καθορίστηκαν με σαφήνεια τα επόμενα βήματα στις συνομιλίες των δύο πλευρών.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν διήρκεσε περισσότερο από δύο ώρες, με τον Αμερικανό πρόεδρο να θεωρεί πως «σημειώθηκε πρόοδος» στη συζήτηση.

Όπως ανέφερε, ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώξει να «προωθήσει την ειρηνευτική διαδικασία», ενώ ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεσμεύτηκε να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Αμερικανό ηγέτη.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συζητήσει με ξένους ηγέτες το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σημειώνεται ότι οι δύο ηγέτες είχαν συναντηθεί τον Αύγουστο στην Αλάσκα, όμως εκείνη η σύνοδος δεν οδήγησε τελικά σε πρόοδο προς την ειρήνη.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει αν θα εγκρίνει την παράδοση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Tomahawk στην Ουκρανία. Οι πύραυλοι αυτοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για πλήγματα εντός ρωσικού εδάφους, και η πιθανή παροχή τους θα σήμαινε μια νέα, ποιοτική αναβάθμιση της αμερικανικής στήριξης προς το Κίεβο.

Πηγή: skai.gr

