Η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν υπονομεύει την έκκληση του Κιέβου για μέγιστη πίεση στη Μόσχα

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει και πάλι ως στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, ανακοινώνοντας μια νέα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά το «φιάσκο» της πρώτης συνόδου κορυφής στην Αλάσκα.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την απόφαση, που ανακοινώθηκε μετά από συνομιλία διάρκειας άνω των δύο ωρών με τον Πούτιν την Πέμπτη, ως ένα σχέδιο για την επίτευξη ειρήνης σε μια σύγκρουση που κάποτε είχε ισχυριστεί ότι θα έλυνε μέσα σε μια μέρα. Ωστόσο, το πρακτορείο Bloomberg σχολιάζει ότι η απόφαση αυτή μετριάζει επίσης την πίεση που ασκούσε στον Πούτιν τις τελευταίες εβδομάδες ο Τραμπ, ο οποίος εξέφραζε την απογοήτευσή του για την καθυστέρηση του Ρώσου ηγέτη να τερματίσει τον πόλεμο.

Η τηλεφωνική συνομιλία του Τραμπ με τον Πούτιν έλαβε χώρα πριν τη συνάντηση που έχει προγραμματιστεί για σήμερα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ο Τραμπ είχε υιοθετήσει μια όλο και πιο θερμή στάση απέναντι στον Ζελένσκι τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς εξέφραζε όλο και περισσότερο την απογοήτευσή του απέναντι στον Πούτιν, σε μια ριζική αλλαγή από την πιο ψυχρή στάση του απέναντι στον Ουκρανό ηγέτη νωρίτερα στη θητεία του, συμπεριλαμβανομένης μιας δημόσιας επίπληξης στο Οβάλ Γραφείο νωρίτερα φέτος.

Ακόμα πιο ανησυχητικό για τον Ζελένσκι είναι το γεγονός ότι ο Τραμπ αμφιταλαντεύτηκε την Πέμπτη τόσο για την πιθανότητα αποστολής πυραύλων Tomahawk μακράς εμβέλειας όσο και για την πίεση της Γερουσίας προς την επιβολή αυστηρών κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

«Χρειαζόμαστε Tomahawks και για τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο. «Οπότε δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό». Όσον αφορά τις κυρώσεις, είπε ότι η πίεση των Ρεπουμπλικάνων για τη λήψη νέων σκληρών μέτρων «μπορεί να μην είναι η ιδανική στιγμή, αλλά θα μπορούσε να συμβεί σε μια ή δύο εβδομάδες».

Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το μομέντουμ του Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής στη Γάζα που έθεσε τέλος στις εχθροπραξίες μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ — αν και με αντίθετους σκοπούς. Ο Ζελένσκι πιστεύει ότι η αυξανόμενη απογοήτευση του Τραμπ από τον Πούτιν θα μπορούσε να τον οδηγήσει να ασκήσει την πίεση που μέχρι τώρα ο Λευκός Οίκος έχει αρνηθεί να ασκήσει. Ο Ζελένσκι θα προβεί σήμερα εκ νέου σε εκκλήσεις για αεροπορική άμυνα και για προμήθεια όπλων, μαζί με τους πολυπόθητους Tomahawks.

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν έχει ακόμη υπογράψει την αποστολή τους στην Ουκρανία, και ο Πούτιν, σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ, προειδοποίησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ ότι κάτι τέτοιο «θα προκαλούσε σημαντική ζημιά στις σχέσεις μεταξύ των χωρών μας καθώς και τις προοπτικές για μια ειρηνική λύση», σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

Ο Σεργκέι Ράντσενκο, ιστορικός του Ψυχρού Πολέμου και καθηγητής στο Johns Hopkins School of Advanced International Studies, δήλωσε ότι είναι «σχεδόν παράτολμο» εκ μέρους του Τραμπ να συμφωνήσει σε μια άλλη συνάντηση, δεδομένου ότι η σύνοδος κορυφής της Αλάσκας τον Αύγουστο δεν κατέληξε σε καμία συμφωνία, παρά την όλη φασαρία που προκάλεσε. Αυτό που χρειάζεται, είπε, είναι να συνδυαστεί η πίεση με την επικοινωνία. «Βλέπω πολλές προσπάθειες για διάλογο», είπε ο Ραντσένκο. «Δεν βλέπω ακόμα μέγιστη πίεση».

Αντ' αυτού, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φαίνεται να βασίζεται σε κίνητρα για να προσελκύσει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ο Τραμπ σημείωσε ότι οι δύο ηγέτες συζήτησαν εκτενώς τις προοπτικές για το εμπόριο μετά το τέλος του πολέμου. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Τραμπ τόνισε ότι οι οικονομικές ευκαιρίες θα είναι «τεράστιες».

Με τα σχέδια για διάλογο σε χαμηλότερο επίπεδο και μια ενδεχόμενη σύνοδο κορυφής των ηγετών, «ο Πούτιν ουσιαστικά κερδίζει χρόνο, καθυστερώντας την παράδοση των τόσο αναγκαίων αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία και την εφαρμογή των ενεργειακών κυρώσεων που έχει υποσχεθεί ο Τραμπ», σύμφωνα με τη Μαρία Σνεγκόβαγια, ανώτερη ερευνήτρια για τη Ρωσία και την Ευρασία στο Πρόγραμμα Ευρώπης, Ρωσίας και Ευρασίας του Κέντρου Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών.

Ο τόπος διεξαγωγής της προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής μεταξύ Τραμπ και Πούτιν — η Βουδαπέστη — είναι επίσης πιθανό να αντιμετωπιστεί με σκεπτικισμό από τους Ευρωπαίους συμμάχους, ως μια προσπάθεια του Ρώσου ηγέτη να δημιουργήσει ρήξη μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν έχει γίνει στόχος σφοδρής κριτικής από τους συμμάχους του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ για τη διατήρηση στενών δεσμών με τη Ρωσία, ακόμη και μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Ο Όρμπαν αντιτίθεται σθεναρά στις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Μόσχας και στις παραδόσεις όπλων στην Ουκρανία ενώ έχιε συνάψει μακροπρόθεσμη σύμβαση για την προμήθεια φυσικού αερίου από τη Ρωσία.

Ο Τραμπ έχει επιβάλει στην Ευρώπη την υποχρέωση να διακόψει όλες τις προμήθειες ενέργειας από τη Ρωσία ως προϋπόθεση για να λάβουν οι ΗΠΑ σκληρά μέτρα κατά της Ρωσίας. Ωστόσο, μετά τη δραστική μείωση των αγορών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση από την έναρξη του πολέμου της Ουκρανίας, η Ουγγαρία είναι μία από τις λίγες χώρες του μπλοκ που συνεχίζουν να εξαρτώνται από τις ρωσικές εισαγωγές.

Παρά τις εντάσεις στην Ευρώπη, ο Τραμπ θεωρεί από καιρό τον Όρμπαν στενό σύμμαχο στη διεθνή σκηνή, μέλος μιας μικρής ομάδας ξένων ηγετών που υποστηρίζουν το κίνημα MAGA. Ως εκ τούτου, ο Αμερικανός πρόεδρος ενδέχεται να θεωρεί τη Βουδαπέστη φιλικό έδαφος για τη διεξαγωγή συνόδου κορυφής με τον Ρώσο ομόλογό του.

Ο Ούγγρος ηγέτης δήλωσε σε μια ανάρτηση στο X ότι οι προετοιμασίες για τη «σύνοδο κορυφής ειρήνης ΗΠΑ-Ρωσίας» βρίσκονται σε εξέλιξη, προσθέτοντας ότι «η Ουγγαρία είναι το νησί της ΕΙΡΗΝΗΣ!»

Για τον Τραμπ, η διοργάνωση μιας δεύτερης συνόδου κορυφής με τον Πούτιν ενέχει σημαντικό κίνδυνο, εάν ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχέδιο να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, σύμφωνα με την Celeste Wallander, αναπληρώτρια ανώτερη ερευνήτρια στο Center for a New American Security και υψηλόβαθμη αξιωματούχος του Πενταγώνου που ασχολιόταν με ζητήματα για τη Ρωσία και την Ευρώπη κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν. Εάν η σύνοδος κορυφής καταλήξει χωρίς αποδεκτή συμφωνία, αυτό θα «επιτρέψει για άλλη μια φορά στον Πούτιν να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο ότι έχει τον έλεγχο της κατάστασης», τόνισε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.