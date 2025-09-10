CNN: Οι αρχηγοί των IDF και της Μοσάντ διαφωνούσαν με τον χρόνο της επίθεσης στην Ντόχα

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού και ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών αμφισβήτησαν τον χρόνο της επίθεσης στην Ντόχα που στόχευε ανώτερα στελέχη της Χαμάς, σύμφωνα με τρεις ισραηλινές πηγές, που επικαλείται το CNN.

Η πηγή ανέφερε ότι ο αρχηγός των IDF, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, και ο αρχηγός της Μοσάντ, Ντέιβιντ Μπαρνέα, υποστήριξαν το σχέδιο στόχευσης ηγετών της Χαμάς στο εξωτερικό, αλλά αμφισβήτησαν τον χρόνο πραγματοποίησης της επίθεσης λόγω της νέας προσπάθειας των ΗΠΑ να επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις.

Η επίθεση έγινε λίγες μέρες αφότου οι ΗΠΑ υπέβαλαν μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και σε μια εποχή που το Κατάρ πίεζε τη Χαμάς να αποδεχτεί τη συμφωνία.

Το Ισραήλ γνώριζε ότι η διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς βρισκόταν στην Ντόχα ειδικά για να συζητήσει την πρόταση των ΗΠΑ, ανέφεραν δύο από τις πηγές, η οποία ήταν η ευκαιρία που χρησιμοποίησε το Ισραήλ για να εξαπολύσει την επίθεση.

Οι πηγές ανέφεραν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατζ επέλεξαν να προχωρήσουν με την επίθεση παρά τις επιφυλάξεις του Ζαμίρ και του Μπαρνέα.

Πηγή: skai.gr

