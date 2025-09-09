Λογαριασμός
Κατάρ: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες μεταξύ των μελών των δυνάμεων ασφαλείας μετά τα ισραηλινά πλήγματα

Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι Ισραηλινά πλήγματα σε συγκρότημα στη Ντόχα, όπου διέμεναν μέλη της Χαμάς, προκάλεσαν τον θάνατο ενός μέλους των δυνάμεων ασφαλείας

Ισραηλινός στρατιώτης σύνορα

Το Κατάρ ανακοίνωσε απόψε ότι ένα μέλος των δυνάμεων ασφαλείας του εμιράτου σκοτώθηκε και άλλοι συνάδελφοί του τραυματίστηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα στο κτιριακό συγκρότημα όπου διέμεναν μέλη της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς στην Ντόχα.

«Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επίθεση προκάλεσε τον θάνατο του υπαξιωματικού Μπαντρ Σάαντ Μοχάμεντ Αλ Χουμάιντι Αλ Ντοσάρι, που ήταν μέλος της υπηρεσίας εσωτερικής ασφάλειας (Lekhwiya) και εκτελούσε υπηρεσία στον χώρο που μπήκε στο στόχαστρο» ανέφερε το υπουργείο Εσωτερικών.

Στην ανακοίνωση προστίθεται ότι υπάρχουν «πολλοί τραυματίες» μεταξύ των ανδρών των δυνάμεων ασφαλείας.

