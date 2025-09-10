Αραβικός Σύνδεσμος: «Μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να χαλιναγωγήσουν την τρέλα του Ισραήλ»

Η επίθεση του Ισραήλ εναντίον των ηγετών της Χαμάς στην Ντόχα ήταν «σοκαριστικό», δήλωσε ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του Αραβικού Συνδέσμου Χοσάμ Ζάκι, ωστόσο πρόσθεσε ότι «δεν δικαιολογεί αντίποινα που θα επιδεινώσουν την κατάσταση ακόμη περισσότερο».

Μιλώντας στο πρόγραμμα Today του BBC Radio 4, ο Ζάκι απέρριψε τη δικαιολογία του Ισραήλ για το πλήγμα -ότι δηλαδή είχε στόχο όσους ευθύνονται για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου- ως «έωλη».

Τόνισε ότι οι εν λόγω ηγέτες της Χαμάς βρίσκονται στην Ντόχα εδώ και δεκαετίες. «Και τώρα το Ισραήλ ανακάλυψε ότι ήταν επικεφαλής στις 7 Οκτωβρίου;», διερωτήθηκε.

Ο Ζάκι πρόσθεσε ότι πρέπει οι ΗΠΑ να ασκήσουν επιρροή στο Ισραήλ, λέγοντας ότι «μόνο οι ΗΠΑ μπορούν να χαλιναγωγήσουν μια τέτοια τρέλα».

Ερωτηθείς για τον αν το πλήγμα στο Κατάρ θα έχει αντίκτυπο στις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων, απάντησε ότι «ειλικρινά δεν έχω έτοιμη απάντηση».

Πρόσθεσε ωστόσο, ότι «δεν βοηθά». «Εφόσον επιχείρησαν να σκοτώσουν τη διαπραγματευτική ομάδα της Χαμάς - μπορείτε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα», ανέφερε.



Πηγή: skai.gr

