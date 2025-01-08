CNN: Ο Τραμπ εξετάζει κήρυξη εθνικής οικονομικής έκτακτης ανάγκης για να επιβάλει νέους δασμούς

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης σε εθνικό επίπεδο για να του παρασχεθεί νομική δυνατότητα επιβολής "μεγάλης δέσμης καθολικών δασμών" σε συμμάχους και αντιπάλους, μετέδωσε την Τετάρτη το CNN επικαλούμενο τέσσερις πηγές με γνώση του θέματος.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει με επιβολή δασμών, μεταξύ άλλων και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η κήρυξη θα επιτρέψει στον Τραμπ να δημιουργήσει ένα νέο δασμολογικό πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τον Νόμο Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης, γνωστό ως «IEEPA», ο οποίος εξουσιοδοτεί μονομερώς έναν πρόεδρο να διαχειρίζεται τις εισαγωγές κατά τη διάρκεια μιας εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Ο Τραμπ, σημείωσε μια από τις πηγές στο αμερικανικό δίκτυο, «λατρεύει τον νόμο, καθώς παρέχει ευρεία δικαιοδοσία για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι δασμοί χωρίς αυστηρές απαιτήσεις για να αποδειχθεί ότι χρειάζονται για λόγους εθνικής ασφάλειας».

«Τίποτα δεν αποκλείεται», σχολίασε δεύτερη πηγή που γνωρίζει το θέμα, αναγνωρίζοντας την έντονη συζήτηση για την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης που έχει ήδη λάβει χώρα.

Η μεταβατική ομάδα Τραμπ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Το 2019, ο Τραμπ χρησιμοποίησε τον IEEPA για να απειλήσει με δασμούς 5% σε όλες τις μεξικανικές εισαγωγές, που θα αυξανόταν στο 25%, εάν το Μεξικό αρνιόταν να λάβει μέτρα για να μειώσει τον αριθμό των παράτυπων μεταναστών που περνούν τα σύνορα με τις ΗΠΑ.



Δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για το αν θα κηρυχθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανέφεραν πάντως πηγές στο CNN. Η ομάδα του Τραμπ εξακολουθεί να διερευνά άλλες νομικές οδούς για να στηρίξει τους δασμούς που έθεσε ο Τραμπ ως κυρίαρχο θέμα στην προεκλογική εκστρατεία.

Οι υποστηρικτές των δασμών λένε ότι είναι απαραίτητοι για την ενίσχυση της αμερικανικής παραγωγής.

Τι είναι οι δασμοί που θέλει να επιβάλει ο Τραμπ;

Πολλοί ακούν και διαβάζουν για τους δασμούς που θέλει να επιβάλει ο Ντόναλντ Τραμπ στα εισαγόμενα προϊόντα. Ωστόσο, οι ίδιοι δεν έχουν σαφή εικόνα περί τίνος πρόκειται. Οι απαντήσεις στα πέντε ερωτήματα που ακολουθούν, ξεκαθαρίζουν την εικόνα...

Τι είναι το δασμολόγιο;

Πρόκειται για φόρο σε ένα προϊόν που κατασκευάζεται στο εξωτερικό. Η θεωρία είναι ότι η φορολόγηση των ειδών, όταν έρχονται σε μία χώρα, τα καθιστά πιο ακριβά, επομένως οι άνθρωποι αγοράζουν αντ 'αυτού φθηνότερα τοπικά προϊόντα.

Τι προτείνει ο Τραμπ;

Ο Τραμπ σχεδιάζει δασμούς 25% σε όλα τα αγαθά που εισάγονται στις ΗΠΑ από το Μεξικό και τον Καναδά και ένα επιπλέον 10% των υφιστάμενων δασμών σε προϊόντα από την Κίνα.

Ποιος... πληρώνει;

Οι δασμοί πληρώνονται από την εγχώρια εταιρεία που εισάγει τα αγαθά, όχι από την ξένη χώρα που εξάγει. Αλλά ο Τραμπ επιμένει ότι οι δασμοί θα πλήξουν άλλες χώρες, για παράδειγμα μπορεί να αναγκαστούν να μειώσουν τις τιμές τους, ώστε να προϊόντα τους να παραμείνουν ανταγωνιστικά στην τεράστια αμερικανική αγορά.

Γιατί το κάνει αυτό ο Τραμπ;

Ο Τραμπ λέει ότι οι δασμοί θα ισχύουν μέχρι ο Καναδάς και το Μεξικό να καταργήσουν τα ναρκωτικά και τους παράνομους μετανάστες που περνούν τα σύνορα. Οι δασμοί στην Κίνα θα διαρκέσουν μέχρι να καταπολεμήσει τη φαιντανύλη που διακινείται λαθραία από τη χώρα, λέει ο ίδιος, ωστόσο οι πραγματικοί λόγοι είναι διαφορετικοί.

Τι είναι εμπορικός πόλεμος;

Ένας εμπορικός πόλεμος ξεσπά όταν οι χώρες προσπαθούν να επιτεθούν η μία στην άλλη με φόρους και ποσοστώσεις. Καθιστώντας τα προϊόντα από άλλες χώρες πιο ακριβά στην εισαγωγή, οι οικονομίες άλλων χωρών βλάπτονται, ενώ το εσωτερικό εμπόριο ενισχύεται. Μία πρώτη γεύση εμπορικού πολέμου πήραμε κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Η Κίνα προειδοποίησε σήμερα ότι «κανείς δεν θα κερδίσει» σε άλλη. Ο Τραμπ έχει διαφορετική άποψη...

