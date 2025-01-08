Ελεύθερη αφέθηκε η Ιταλίδα δημοσιογράφος Τσετσίλια Σάλα, η οποία είχε συλληφθεί στις 19 Δεκεμβρίου στο Ιράν για «παραβίαση των νόμων» της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και επιστρέφει στην πατρίδα της, ανακοίνωσε σήμερα η ιταλική κυβέρνηση.

«Η συμπατριώτισσά μας αφέθηκε ελεύθερη από τις ιρανικές αρχές και επιστρέφει στην Ιταλία», διευκρινίζει η ιταλική κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

«Το αεροσκάφος με το οποίο επαναπατρίζεται η δημοσιογράφος Τσετσίλια Σάλα απογειώθηκε πριν μερικά λεπτά», προσθέτει.

Η δημοσιογράφος πρόκειται να φτάσει στο αεροδρόμιο «Τσαμπίνο» της Ρώμης, στις 3:30 το απόγευμα, τοπική ώρα, όπως έγινε γνωστό.

Η 29χρονη Σάλα, που εργάζεται στην εφημερίδα Il Foglio και στον ιστότοπο που δημοσιεύει podcast Chora Media και διέθετε δημοσιογραφική βίζα, συνελήφθη στην Τεχεράνη στις 19 Δεκεμβρίου. Κρατήθηκε στην απομόνωση στη διαβόητη φυλακή Εβίν της ιρανικής πρωτεύουσας.

Η Σάλα συνελήφθη τρεις ημέρες μετά τη σύλληψη του Ιρανού επιχειρηματία Μοχαμάντ Αμπεντινί στο αεροδρόμιο του Μιλάνου. Εναντίον του είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης από τις ΗΠΑ για την παροχή εξαρτημάτων drone τα οποία, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, χρησιμοποιήθηκαν σε επίθεση που εξαπολύθηκε το 2024 και προκάλεσε τον θάνατο τριών Αμερικανών στρατιωτών που υπηρετούσαν στην Ιορδανία.

Στη σημερινή ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης διευκρινίζεται ότι η Σάλα αφέθηκε ελεύθερη χάρη στις εντατικές προσπάθειες που καταβλήθηκαν μέσω της διπλωματίας και των υπηρεσιών Πληροφοριών, χωρίς να υπάρχει αναφορά στην υπόθεση του Αμπεντινί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

