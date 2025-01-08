Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας θα συναντηθεί με τον βασιλιά της Δανίας στη σκιά των απειλών του Τραμπ

Ο ηγέτης της Γροιλανδίας θα συναντηθεί σήμερα στην Κοπεγχάγη με τον βασιλιά της Δανίας (φωτογραφία) στη σκιά των απειλών του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που θέλει τον έλεγχο του νησιού αυτού της Αρκτικής.

Την Τρίτη ο Τραμπ, ο οποίος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, δήλωσε ότι δεν αποκλείει να προχωρήσει σε στρατιωτικές ή οικονομικές ενέργειες εις βάρος της Δανίας για να περάσει η Γροιλανδία υπό την κυριότητα των ΗΠΑ.

Την ίδια ημέρα, ο μεγαλύτερος γιος του, ο Ντόναλντ Τραμπ ο Νεότερος, έκανε ιδιωτική επίσκεψη στο πλούσιο σε μεταλλεύματα νησί.

Ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Μούτε Έγκεντε, ο οποίος έφθασε αργά την Τρίτη το βράδυ στην Κοπεγχάγη, είχε ανακοινώσει πριν από την επίσκεψή του την αναβολή της συνάντησής του με τον βασιλιά της Δανίας Φρειδερίκο που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα.

Αλλά σήμερα Τετάρτη, τα Ανάκτορα της Δανίας ανακοίνωσαν ότι θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση χωρίς ωστόσο να δώσουν λεπτομέρειες.

Με πληθυσμό 57.000 η Γροιλανδία αποτελεί τμήμα της Δανίας επί 600 χρόνια και σήμερα ελέγχει το μεγαλύτερο τμήμα των εσωτερικών της υποθέσεων ως ημιαυτόνομο έδαφος ως μέρος της επικράτειας της Δανίας.

Οι σχέσεις της με τη Δανία διαταράχθηκαν πρόσφατα έπειτα από τις αποκαλύψεις για τη διαχείριση των υποθέσεών της από τις αρχές της Δανίας κατά τον 20ό αιώνα. Ανάμεσά τους και η υπόθεση της αναγκαστικής επιβολής ελέγχου των γεννήσεων κατά τη δεκαετία του 1960.

Ο Έγκεντε έχει διαμηνύσει ότι το νησί δεν είναι προς πώληση ενώ στην πρωτοχρονιάτικη ομιλία του διατύπωσε εκ νέου την επιθυμία του για ανεξαρτητοποίηση της Γροιλανδίας από την πρώην αποικιακή της δύναμη.

Αλλά και η Δανία υποστηρίζει ότι η Γροιλανδία δεν πωλείται και ότι η τύχη της μπορεί να αποφασιστεί μόνο από τους Γροιλανδούς.

Το 2019 ο Τραμπ ακύρωσε μια προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Δανία μετά την απόρριψη της ιδέας του για αγορά της Γροιλανδίας από τη Δανέζα πρωθυπουργό Μέτε Φρεντέρικσεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

