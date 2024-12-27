Υπουργοί της καναδικής κυβέρνησης του Τζάστιν Τριντό μετέβησαν χθες Πέμπτη στη Φλόριντα για συνομιλίες με την ομάδα του αμερικανού εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η Οτάβα σπεύδει να προσπαθήσει να αποφύγει τον διαφαινόμενο εμπορικό πόλεμο με την Ουάσιγκτον.

Ο νέος υπουργός Οικονομικών Ντομινίκ Λεμπλάνκ και η υπουργός Εξωτερικών Μελανί Ζολί ταξίδεψαν στη Φλόριντα, όπου ζει ο Ρεπουμπλικάνος, για να «συναντηθούν με αξιωματούχος της μελλοντικής κυβέρνησης Τραμπ», εξήγησε ο Ζαν-Σεμπαστιέν Κομό, εκπρόσωπος του κ. Λεμπλάνκ, με ανακοίνωσή του, αντίγραφο της οποίας περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Προβλέπεται να γίνουν συνομιλίες σήμερα «για τις προσπάθειες που καταβάλλονται από τον Καναδά για την καταπολέμηση της διακίνησης φαιντανύλης και της παράνομης μετανάστευσης», σημειώνεται στο κείμενο, που δεν διευκρινίζει με ποιους θα γίνουν συναντήσεις.

Προτού καν αναλάβει την εξουσία την 20ή Ιανουαρίου 2025, ο 45ος και προσεχώς 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ απείλησε να προχωρήσει στην επιβολή δασμών 25% στα προϊόντα που εισάγονται στη χώρα του από τον Καναδά και το Μεξικό, απόφαση που δικαιολόγησε επικαλούμενος την κρίση των οπιοειδών, ιδίως της φαιντανύλης, και το ζήτημα της μετανάστευσης, της «εισβολής», κατ’ αυτόν.

Ο πρωθυπουργός Τριντό διεμήνυσε πως θα υπάρξει ανταπόδοση σε περίπτωση που επιβληθούν τέτοιοι δασμοί, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις.

Τα μέλη της κυβέρνησής του αναμένεται να ενημερώσουν σήμερα την ομάδα του κ. Τραμπ όσον αφορά νέο σχέδιο για την ασφάλεια των καναδικών συνόρων, που θα έχει κόστος μεγαλύτερο από ένα δισεκατομμύριο καναδικά δολάρια (πάνω από 660 εκατ. ευρώ), το οποίο καταρτίστηκε μετά την απειλή του Ρεπουμπλικάνου.

Ακόμη, στις συνομιλίες η καναδική πλευρά θα θίξει «τις αρνητικές συνέπειες που θα είχε η επιβολή δασμών 25% στα καναδικά προϊόντα τόσο για την Καναδά, όσο και για τις ΗΠΑ».

Η εφαρμογή μέτρου αυτής της φύσης θα είχε καταστροφικό αντίκτυπο στην καναδική οικονομία, σύμφωνα με ειδικούς, καθώς οι ΗΠΑ είναι ο κυριότερος εμπορικός εταίρος της χώρας.

Το ταξίδι αυτό στη Φλόριντα γίνεται με φόντο τη σοβαρή πολιτική κρίση στον Καναδά.

Ο πρωθυπουργός Τριντό βρίσκεται με πλάτη στον τοίχο, καθώς απέσυρε την υποστήριξή του στην κυβέρνησή του κόμμα της καναδικής αριστεράς, ενώ η δυσαρέσκεια και οι προτροπές να κάνει στην άκρη παίρνουν διαστάσεις μέσα στην ίδια την παράταξή του. Έναυσμα ήταν η πρόσφατη παραίτηση της αντιπροέδρου της κυβέρνησής του, η οποία διατυμπάνισε τις διαφωνίες της για τον τρόπο που ο κ. Τριντό εννοεί να διαχειριστεί τον εμπορικό πόλεμο που προβάλλει στον ορίζοντα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα καναδικών ΜΜΕ, τόσο η κυρία Ζολί όσο και ο κ. Λεμπλάνκ ενδέχεται να είναι υποψήφιοι για την ηγεσία του κόμματος των Φιλελευθέρων σε περίπτωση που την εγκαταλείψει ο κ. Τριντό, που παροτρύνεται να παραιτηθεί ακόμη κι από ως πρότινος στενούς συμμάχους του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

