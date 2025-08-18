CNN: Ο Πούτιν δεν ήταν στον Λευκό Οίκο, αλλά η φωνή του ακούστηκε

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν παρευρέθηκε στο τραπέζι με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σήμερα το απόγευμα στον Λευκό Οίκο, αλλά η παρουσία του ήταν αισθητή.

«Τον γνωρίζω εδώ και πολύ καιρό, είχα πάντα μια εξαιρετική σχέση μαζί του», δήλωσε ο Τραμπ για τον Ρώσο ομόλογό του. «Νομίζω ότι και ο πρόεδρος Πούτιν θέλει να βρει μια απάντηση. Θα το δούμε».

Ακόμη και όταν ο Τραμπ ακούστηκε σαν να μιλούσε σαν τον Πούτιν, λίγοι από τους Ευρωπαίους ηγέτες που συγκεντρώθηκαν στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα τον ανέφεραν ονομαστικά. Ενώ ο Ρώσος ηγέτης βρίσκεται στο επίκεντρο της σημερινής συνάντησης στον Λευκό Οίκο - και θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την τύχη της Ουκρανίας - παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα αν ο Πούτιν είναι τόσο επικεντρωμένος στην επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας όσο έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι αναμένει πως σύντομα θα πραγματοποιηθεί τριμερής συνάντηση μεταξύ της Ρωσίας, της Ουκρανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Νομίζω ότι είναι ζήτημα του πότε», είπε ο Τραμπ, «όχι το αν», σχετικά με την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία.

Αλλά το ερώτημα του «πότε» θα μπορούσε να υπάρξει ειρήνη, είναι ένα ερώτημα που υποδηλώνει πολλά. Θα δείξει τον βαθμό στον οποίο ο Πούτιν είναι σοβαρός όσον αφορά τη διαπραγμάτευση του τερματισμού του πολέμου ή αν απλώς προσπαθεί να κερδίσει χρόνο, όπως υποψιάζονται πολλοί επικριτές.

Ο Τραμπ έδωσε έναν αισιόδοξο τόνο, αλλά άφησε στον εαυτό του περιθώριο για απογοήτευση. «Είναι πιθανόν να μην μπορέσει να γίνει (σ.σ. η ειρήνη). Από την άλλη πλευρά, είναι πιθανό να γίνει», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας: «Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Αυτό είναι το μόνο που μπορείς να κάνεις».

Πηγή: skai.gr

